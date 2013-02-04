Французские геи хотят оплодотворяться за государственный счёт

Окрыленные успехом французские геи попытались развить победу, втиснув в обсуждаемый скандальный законопроект, легализирующий бракосочетания и усыновление детей парами одного пола, право государственной поддержки в обретении детей.

Подобная помощь, заключающаяся в искуственном оплодотворении, оказывается сегодня французским семьям, не имеющим возможности по медицинским причинам иметь детей и стоит около €15 тыс. (€5 тыс. за каждую попытку).

Лоббирующие данную статью опасаются, что в случае ее отсутствия в нынешнем законе, после этот вопрос может быть «спущен на тормозах». Особенно, с учетом того, что по этому вопросу даже в самом действующем кабинете левых, выступивших реализатором разнообразных прав гомосексуалов, на этот раз обраружились серьезные разногласия.

Впрочем, уже сегодня премьер-министр Франции Жан-Марк Эро пообещал, что отдельный законопроект, касающийся данного вопроса, будет внесен в парламент страны осенью, после того, как по нему выскажется Национальный консультативный вопрос по этике.

Как известно, в субботу после длительных дебатов Национальное Собрание проголосовало за первую статью закона, легалезующая однополие браки.

Впереди - статья законопроекта, обещающая стать самым напряженным моментам обсуждения законопроекта и касающаяся усыновления детей.