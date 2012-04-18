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С ранней посадкой, королева

№ 15(307) от 19.04.2012 [«Аргументы Недели », подготовила Мария ДУТОВА ]

С ранней посадкой, королева

Приобрёл много новых сортов роз в пакетах, а на некоторых побегах уже проснулись почки. Посадить в горшки все растения я не могу, у меня нет такой возможности. Как же тогда их сохранить до посадки?

Спасибо, Виктор Коринфеев, Самарская область

Зима сдала свои позиции. Дождались мы с вами, дорогие садоводы, весны, цветов и дивных запахов просыпающейся природы. Вы освободили укрытые на зиму розы? Скорее уделите внимание королеве сада. И добавьте в свою розовую коллекцию новых обитателей прямо сейчас.

Ассортимент роз в торговой сети сегодня огромен, как, впрочем, и многих других цветов. Удержаться от покупки невозможно. Значит, поедем на дачу и всех посадим. Ориентируясь по погоде, рассмотрим два варианта принятия срочных мер.

Первый вариант. Если у вас на участке ещё повсеместно лежит снег, а почва совсем мёрзлая, то это очень хорошо… Заверните саженцы роз (в упаковке) в пакеты упаковочные, утрамбуйте снежную полянку в самом тенистом месте, положите на снег несколько досок. На них сложите пакеты с розами, накройте сверху ящиком и засыпьте снегом. Сверху укройте снег любым мульчирующим материалом: торфом, опилками, рубероидом, листами железа, фанеры и т.д. В этом снежном укрытии розы успешно дождутся времени посадки. Вегетация проснувшихся почек замедлится, но ростки станут крепче, а всё растение получит хорошую закалку.

Второй вариант. Если снега уже мало и много открытой почвы, то смело берите лопату и копайте посадочные ямы под розы на постоянном месте. Даже если почва ещё не полностью оттаяла, розам это не помешает. Они любят очень раннюю посадку.

Роем ямы размером 60х60х60 см. В лёгкие почвы обязательно добавляем глину, на глинистых же необходим дренаж из битого кирпича или гравия слоем 15 см. Далее готовим питательный грунт. Заправьте побольше органикой, можно не полностью перепревшей – розам понравится. Насыпьте слой 15 см и уплотните, потоптавшись в яме. И так ещё два слоя. Розы любят плотную почву. Хорошо полейте. Затем в центре ямы сделайте лунку и в неё сажайте саженец. Все розы отлично приживутся.

Пионовый аргумент

Благородные пионы тоже любят раннюю посадку. Чем раньше – тем лучше. Именно так можно обмануть растение, пусть оно «думает», что ещё продолжается осень. Действительно, рано весной, ещё до окончательного оттаивания почвы, продолжаются начатые осенью процессы отрастания всасывающих корешков. Если успеем в эту пору, то пион отлично приживётся, и осенней пересадки не потребуется.

Посадочные ямы пионам приготовьте такие же, как и розам. Но органику добавлять только полностью перепревшую. Наилучшая кислотность почвы – нейтральная. Очень полезно в ямы добавить мелкодроблёный красный кирпич или крупнозернистый песок. Почву также уплотнить, пролить, сажать пион не заглубляя, верх почек должен быть на уровне почвы. Замульчировать после посадки торфом или компостом.

Обязательно пролейте верхний слой (5 см) в посадочной яме слабым раствором фунгицида, это очень полезно для свежепересаженных растений.

На своих корнях

Как же всё-таки надо правильно сажать розы: заглублять прививку или нет? Сколько авторов, столько же мнений, а как вы считаете?            Виктория Пролыгина, Калининградская область

 

Наиболее часто используемый способ посадки роз предполагает заглубление места прививки на 3–5 см. После этого часть привоя окажется под землёй, проснутся спящие почки, из которых начнёт образовываться каллусная ткань. И вскоре появятся корешки. Таким образом, культурный сортовой привой сформирует собственную корневую систему,а всё растение в целом получит дополнительные корни. Иногда после этого подвой постепенно отмирает, и привитое растение становится корнесобственным. Обычно растения на собственных корнях более жизнестойкие и продуктивные, нежели привитые.

Но не всегда перевод привоя розы на собственные корни полезен. Иногда зимостойкость привоя очень слабая, и без «помощи» жизнестойкого подвоя культурный сорт погибает. Поэтому многие цветоводы не заглубляют место прививки, оставляя её на 3–5 см  выше уровня почвы. Розовый куст не даёт после этого корневых побегов, растёт компактно. Зона прививки с возрастом утолщается, и, к сожалению, иногда может произойти разлом куста в этом месте.

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