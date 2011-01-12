Без лишнего шума

Начались работы по демонтажу дома 68 на Невском проспекте. Но петербуржцев просят не беспокоиться – повторение истории со «Стокманном» городу не грозит. Инвестор обещает, что окружающая застройка не пострадает, а снесенное здание будет полностью воссоздано, изменятся только окна первого этажа.

Итак, на углу Невского и Фонтанки уже начался демонтаж фасадов верхних – третьего и четвертого – этажей. В ближайшие дни с крыши снимут скульптуры рабочего и колхозницы, установленные здесь в 1947 году и увезут на реставрацию. Все эти работы проводятся в рамках реконструкции здания под гостиницу.

Окружающая застройка, как уверяет инвестор, не пострадает. Верхние этажи из-за их ветхости демонтируют вручную, с применением малошумного электроинструмента. Оставшаяся часть здания будет разобрана с применением спецтехники (для этого сформируют технический проезд во двор дома). Работы по сносу займут около двух месяцев.

По информации интернет-портала «Фонтанка.ру», в Службе госстройнадзора все разрешения застройщику выданы. «Вы не беспокойтесь, компания просто вынуждена будет соблюдать все меры безопасности. У нее сложное соседство, рядом два памятника один: регионального, другой – федерального значения», – заверяют в ведомстве.

Нет претензий к демонтажу и со стороны КГИОПа – флигель Б дома 68, который и подлежит сносу и реконструкции, в списках памятников не значится.

Меры по защите окружающих зданий застройщик и в самом деле принял. Как сообщалось ранее, во дворе граничащего со стройплощадкой жилого дома создана амортизационная подушка толщиной около метра для гашения вибраций, которые могут возникать при падении частей аварийного здания. Кроме того, фундаменты соседних зданий по Невскому, 70 (Дом журналиста) и Фонтанке, 40 («Литературный дом»), усилены сваями с помощью безвибрационных технологий.

От рассматривавшегося ранее варианта реставрации с сохранением исторического фасада инвестор отказался. «Конструкции находятся в очень ветхом состоянии, – поясняет генеральный директор компании-инвестора Александр Беляев. – Поэтому мы после консультаций со специалистами профильных комитетов и городских служб приняли решение демонтировать здание полностью, а потом восстановить его в том виде, в каком его привыкли видеть петербуржцы». Изменят свой вид только окна первого этажа – они будут расширены до уровня земли.

Скульптуры, установленные на крыше здания, будут отреставрированы и возвращены на свое место. Сейчас обе статуи из армированного бетона – высотой 3 м 10 см и весом около 3 тонн каждая – находятся в аварийном состоянии. Они будут демонтированы и отправлены в архитектурную мастерскую, откуда вернутся на фасад к окончанию реконструкции здания.