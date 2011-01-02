Новогодний Петербург

Главная ночь года пройдет в Петербурге с традиционными гуляниями на Дворцовой площади. Пришедших ожидают концерт сразу на трех сценах, видеоинсталляции, конкурсы и танцы. А осмотревшие накануне Северную столицу юные гимназисты доложили Деду Морозу о готовности Петербурга к новогодним праздникам.

Три сцены, которые разместятся в самом центре Петербурга – на Дворцовой площади, – должны удовлетворить вкусам всех пришедших – 31 декабря с 22 часов планируются выступления восходящих звезд российского музыкального олимпа. Здесь же будут выступать фольклорные коллективы, исполнители хитов прошлых лет. Вести праздник будет Дмитрий Нагиев в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки, а также Емели и Ивана-царевича.

Помимо конкурсов, танцев и песен главная площадь города будет наполнена и светом: Дворцовая примет в новогоднюю ночь третий Фестиваль музыкальных световых видеопроекций. Организаторы обещают, что стены Эрмитажа и Главного штаба «оживут» и все присутствующие окажутся как будто внутри огромной фантастической картины.

Новогоднее обращение президента и поздравления от губернатора Петербурга покажут на больших экранах, а с первым ударом курантов на Стрелке начнется праздничный фейерверк.

Оценку дали даже дети

Проехать по предновогоднему Петербургу – просто удовольствие. Нет, мы не о том, что город избавился от снежной блокады и его улицы и дворы наконец-то вычищены, и пешеходы могут спокойно по ним ходить, не боясь, что на их головы обрушатся глыбы льда. Мы – о праздничном оформлении Северной столицы. Концепцию украшения в этом году условно назвали «Ледяной город». Городским властям даже удалось чуточку сократить расходы на праздничное оформление к Новому году, ведь в прошлом году на эти цели было потрачено порядка 200 млн. рублей.

Великолепное световое украшение Невского проспекта превратило его просто в сказочный лес. Серебристые ветви над проезжей частью мерцают миллионами голубых огней. Красиво «падают» с фонарей серебристые сосульки из светодиодов, фасады домов украшены разноцветными гирляндами с игрушками. А главная городская елка на Дворцовой – единственная живая из всех городских лесных красавиц. Всего же в разных районах города установлено 72 искусственные ели.

Толпятся в эти дни люди с фотоаппаратами возле здания Городской думы. Ее башня превратилась в сказочный ледяной замок. Новое световое оформление получил и Гостиный двор. В праздничном убранстве города 10 доминант: «Карусель» у Иса­акиевского собора, «Часы» у Нарвских ворот, «Фонтан» перед Адмиралтейством, «Колокол» на здании Думы и другие. По-новому украшены стрелка Васильевского острова и Петропавловская крепость: там со стороны пляжа установили огромный экран (высотой 8 и длиной 63 м), собранный из 3 тыс. светодиодных кластеров.

В этом году Городской центр размещения рекламы организовал автобусный тур для ребят одной из гимназий. Юные петербуржцы своими глазами посмотрели, как город готов к новогодним торжествам. Они даже подписали специальный документ о том, что Петербург готов встретить Новый год, и отправили его в Резиденцию Деда Мороза – Великий Устюг.

Новости в будущем времени

В последние дни 2010 года искренне хотелось вспомнить о том позитивном, что останется в памяти петербуржцев от уходящего 2010 года. Но большинство позитивных новостей было, как обычно, в будущем времени: тогда-то построят, тогда-то откроют, до 2015‑го запустят, к 2020‑му завершат. Вот и сегодня появилось несколько таких новостей.

Скоро планируется объявить конкурс на строительство и эксплуатацию надземного экспресса (о первом таком проекте доводилось писать еще лет 15 назад). Предполагается, что линия пройдет от аэропорта Пулково вдоль Пулковского шоссе до Кубинской улицы, далее – по Дунайскому проспекту, Бухарестской и Расстанной улицам, затем по Лиговскому проспекту. Общая протяженность участка составит 25 км. Его стоимость оценивается в 12–14 млрд. рублей. Строить первую ветку будут в режиме частно-государственного партнерства. Приурочить запуск скоростного трамвая планируется к концу 2013-го, когда будет готов новый терминал аэропорта.

Еще одно грандиозное строительство грядет на Сенной площади, так что автомобилистам придется еще хуже. Уже завершается проектирование этого крупного транспортного узла. Рассматриваются два варианта: с подземным паркингом под площадью и без него. Как только завершатся ремонтные работы на Гороховой улице, строители придут на Сенную.

Пополнится в будущем году и армия чиновников: в Петербурге будет создан новый ГУП, на который будет возложено транспортное планирование. Его первой задачей будет создание стратегии развития транспорта в Петербурге до 2025 года. Доживем – увидим.

Подарок от метростроевцев

Открытие новых станций метро для петербуржцев всегда радость, и горожане их очень ждут, ибо очень многие городские массивы по сей день находятся в значительном удалении от метро. 29 декабря открывается станция «Обводный канал». Правда, протяженность линий метрополитена, увы, не увеличилась, эта станция находится между «Звенигородской» и «Волковской»,и поезда проходили ее без остановки. Метростроевцы свое слово сдержали, и к новому году станция будет готова. А с вводом в строй в 2011 г. станций «Адмиралтейская» и «Международная» связь с центром Петербурга станет еще удобнее.

Станция «Обводный канал» расположилась на первом этаже нового строящегося торгового комплекса на углу Лиговского проспекта и набережной Обводного канала. По замыслу архитекторов, она должна напоминать о промышленной архитектуре старого Петербурга. Вестибюль станции выполнен в довольно строгом «промышленном» стиле. А внутри главной достопримечательностью будут стеклянные панно с видами промышленного Петербурга.

150 рублей за 46 километров

В канун Нового года на открывшемся 46-километровом участке Западного скоростного диаметра начали тестировать систему сбора оплаты за проезд. Сейчас при въезде и съезде с ЗСД приступившие к работе операторы выдают автомобилистам информационные буклеты о правилах пользования новой трассой. Но после испытаний оборудования водителям, решившим сэкономить время и воспользоваться ЗСД, придется заплатить от 10 до 150 рублей. А пока их лишь приучают к тому, что при въезде на платную трассу нужно снижать скорость, останавливаться у пропускных пунктов и платить за проезд.

В марте же придется платить уже не «понарошку». И сделать это можно будет тремя способами. Во-первых, производить оплату оператору наличными или банковской картой. Чек при этом следует хранить во время всей поездки по ЗСД. Второй способ – бесконтактные смарт-карты (БСК), третий – использование специального устройства, закрепляемого на лобовом стекле автомобиля. Оно обеспечивает автоматическую оплату проезда и даст возможность безостановочного проезда.

Рождественские ярмарки и концерты

Главная Рождественская ярмарка уже несколько дней работает на площади Островского перед зданием Александрийского театра. Ярмарочный городок раскинулся от самого Невского. Здесь каждый день посетителей ждут выступления фольклорных коллективов, игры и конкурсы, мастер-классы старинных ремесел. Желающие могут своими глазами увидеть, как изготавливаются традиционные русские поделки – валенки, игрушки и пряники. Напротив театра по уже сложившейся традиции открылся каток. Правда, удовольствие это не бесплатное – выход на лед обойдется в 100 рублей. Кроме уже привычных подарков и сувениров гостям предлагают яблоки, карамель и шоколад от Деда Мороза из Великого Устюга, а также безалкогольный горячий мед, сбитень и глинтвейн. Расширяется в этом году и благотворительная программа праздника.

Праздник Рождества Христова Петербург готовится встретить несколькими выставками и концертами. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу государственного Музея истории Петербурга, желающие послушать в этот день карильонные переливы, смогут отправиться в Петропавловскую крепость: традиционный концерт, посвященный Рождеству Христову, пройдет на ее Соборной площади. Музыканты исполнят более 50 композиций российских и европейских композиторов XVIII–ХХ веков.

В рождественские праздники петербуржцы смогут узнать о святочных традициях на собрании театров «Рождественская мистерия» в Российском этнографическом музее.

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