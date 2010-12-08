Вот новый поворот…

Событием прошедшей недели в Санкт-Петербурге стали слова губернатора Валентины Матвиенко, произнесенные в эфире телепрограммы «Диалог с городом». Как гром среди ясного неба прозвучали слова о том, что строительство газпромовского небоскреба «Охта-центр» можно осуществить и в другом месте, а единственный верный путь в решении этого спорного вопроса – диалог с общественностью.

Электронные СМИ тут же дружно подхватили эту новость и наперебой стали комментировать ее. Те, кто на протяжении последних лет неистово боролся против строительства небоскреба, почувствовав прилив сил, не скупились на комментарии.

Интернет-издание «Фонтанка ру.», например, высказало мнение о том, что «Валентина Матвиенко продолжает шаги навстречу оппозиции. Вслед за созданием рабочих групп с градозащитниками, неявкой на открытие «Стокманна» и предложением поста чиновника главе «Живого города» губернатор выразила готовность обсудить место строительства «Охта-центра» и даже заговорила о новом инвесторе, который может прийти на Охтинский мыс вместо «Газпрома». Скорее всего, это значит, что парламентским оппонентам губернатора придется менять свою стратегию на ближайших выборах».

За гигантским сине-голубым забором, что стоит вдоль Малоохтинской набережной и скрывает от посторонних глаз будущую строительную площадку «Охта-центра», в эти дни полное затишье. Со стороны речки Большая Охта под снежным покровом виднелись строительные бытовки, припорошенная снегом техника, стройматериалы и… одинокие фигурки строителей.

«Небывалое бывает» – этот огромный слоган читался сегодня на заборе уже как-то иначе, более обнадеживающе. Неужели и впрямь спасется центр Петербурга от 400-метровой башни, которую намерился построить «Газпром»? Идея эта была встречена в штыки большинством петербуржцев еще несколько лет назад. Те, кому была небезразлична судьба исторического центра Северной столицы, предлагали перенести строительство подальше от центра города. Но власти в ту пору как заклинания произносили слова о том, что этот проект – благо для города и осуществить его можно именно на этом месте. Нешуточные страсти вокруг «Охта-центра» кипели и продолжают кипеть на самых различных уровнях, вплоть до международного. Летом во время заседания 34-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Бразилии было принято решение о том, что вопрос о границах исторического центра Петербурга будет решать международная комиссия, в которую войдут представители ЮНЕСКО и ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест). И в зависимости от принятых решений Комитет всемирного наследия окончательно определит и свое отношение к зданию «Охта‑центра». Это же подтвердил в октябре и Президент России.

В очередной телепрограмме 5 канала «Диалог с городом» губернатор заметила, что спор идет исключительно вокруг места будущего строительства – за Большеохтинским мостом: « Я думаю, у нас есть еще о чем поговорить с горожанами, вместе порассуждать. Мы не собираемся ломать через колено, мы не собираемся продавливать эту тему, мы изучаем общественное мнение. И я полагаю, что мы предложим другие варианты, возможные для строительства такого крупного, интересного, большого инвестиционного проекта. В декабре, как уже договорились, мы будем встречаться с градозащитниками. Прошу их подумать, возможно, у них есть предложения, где можно было бы построить бизнес-центр».

Недавние оппоненты губернатора восприняли ее слова как руководство к действию и тут же стали обсуждать варианты новых мест для строительства башни. В интервью радио «Эхо Москвы» лидер петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник подчеркнул: «…мы еще в 2006 году предлагали перенести строительство делового центра ближе к кольцевой автодороге. Ведь чтобы делать что-то новое, совсем не обязательно уродовать то, что создали предыдущие поколения».

Мнение депутата петербургского ЗакСа от партии «Справедливая Россия» Олега Нилова: «Вопрос о выборе нового места уже решен, но поскольку надо соблюдать видимость демократии, то инициировано общественное обсуждение, сейчас разные партии начнут предлагать свои варианты, а среди них как бы случайно окажется именно тот участок, который полностью устроит «Газпром» как альтернативный».