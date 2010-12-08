Все опять повторилось сначала…

Еще не изгладились в памяти петербуржцев следы от снежного коллапса прошлой зимы, как недобрые предчувствия снова начинают одолевать горожан. Клятвенные заверения коммунальщиков о том, что подобного в городе не повторится, оказываются под сомнением. Несмотря на предпринимаемые действия властей по борьбе со снегом, жители Петербурга продолжают жаловаться на неубранные дворы и въезды в них, дороги, подходы к социально-значимым учреждениям.

В прошлом году катастрофически не хватало специальной снегоуборочной техники. Теперь она закуплена, но, увы, ее почти не видно на улицах. А вот в Интернете, оказывается, она работает эффективно.

Сегодня в режиме реального времени любой петербуржец, владеющий компьютером, может узнать, как городские коммунальные службы борются со снегом на улицах и во дворах города. 1200 единиц различной снегоуборочной техники оборудованы системой «Навигатор». Денег бюджетных на это ушло немало, зато можно увидеть местонахождение работающих машин прямо на экране монитора. При этом каждому виду техники присвоен отдельный значок. Треугольник – снегоуборочные машины для проезжей части, квадратик – машины для уборки тротуаров, а кружочки – иная техника, работающая во дворах. По значку можно определить, в каком состоянии в данный момент находится та или иная машина. Если на карте светится квадратик красного цвета, значит, идет распределение твердых реагентов, коричневый – жидких. Голубой – работают машины со щетками, а черным цветом обозначается погрузочное оборудование. По десяти цветам диспетчеры точно могут знать, где и какие работы ведутся, оперативно изменять задания водителям.

Вид из окна

На экране нашего монитора – сайт, демонстрирующий работу снегоуборочной техники. Карта Петербурга, покрытая разноцветными значками, напоминала схему боевой операции. Невидимые полководцы коммунальных служб перемещали по городу свою технику, координировали ее работу. Только вот, увы, картина была не оптимистичной: во многих районах города работало лишь по несколько машин. Например, в Невском районе маячили всего лишь три синих квадратика. Звоним по трем разным адресам. Ответы одинаковые: «все снегом завалено».

В конце прошлой недели сотрудники Жилищного комитета Петербурга обнадежили горожан обещанием, что все предприятия и организации в сфере ЖКХ вне зависимости от их ведомственной принадлежности будут все выходные день и ночь убирать снег и наледь с тротуаров. Несмотря же на предпринимаемые ими действия, горожане продолжают жаловаться на коммунальщиков.

А они объясняют, что днем снегоуборочные работы проводить очень сложно: всюду пробки. Ночью, говорят, техники работает гораздо больше. Тогда почему же утром петербуржцы пробираются к остановкам городского транспорта и метро, утопая в снегу? Вот и получается, что уборочная техника по городу перемещается, но толком нигде ничего не чистит. А уж оправдания всегда найдутся: в канал Грибоедова, например, как в прошлом году, снег теперь не вывалишь – накажут строго. Выход один – снег нужно вывозить. А снегоприемные пункты далеко. Из-за этого в ожидании самосвалов приходится простаивать снегоуборочным машинам или же перемещаться на другие участки, а тут еще и пробки на дорогах. Вот круг и замкнулся.

Однако справедливости ради нужно заметить, что чистить можно лишь проезжую часть. Да и то что из этого толку, если вдоль тротуаров автомобили стоят плотно, бампер к бамперу. Прошла машина со щитом, и вмиг все автомобили оказываются в снежной блокаде, а проезжая часть резко сужается, ведь снег-то, как правило, не увозится. А куда кидать снег владельцам машин, которые по утру их откапывают? Под ноги прохожим? На проезжую часть? Чистить снег и не вывозить – занятие явно бестолковое.

Мы предупреждали…

Повторяется и еще один печальный опыт прошлого года – сосульки. На тех же улицах, с крыш тех же домов снова свисают огромные ледяные сталактиты. Фото, сделанные прошлой зимой, практически не отличить от сегодняшних. И снова идет разговор о затратах на сбивание с карнизов этих ледяных наростов, хотя еще в прошлую зиму стало ясно, что тратить деньги нужно исключительно на устранение причин их образования. Говорят, что на теплоизоляцию в бюджете нет средств. Однако появились финансовые возможности для проведения конкурса по борьбе с сосульками. Пока собираются документы на конкурс, коммунальщики решили по-своему бороться за безопасность горожан. Все чаще стали появляться на домах объявления: «Опасная зона! Сосульки!» В случае чего, как говорится, «мы вас предупреждали…»

Питерские СМИ постоянно рассказывают, что жертвами сосулек стали уже жители многих районов. Только за три дня в Петербурге из-за гололеда пострадали еще 99 человек. Пресс-служба Городской станции «скорой медицинской помощи» сообщила, что 83 человека после оказания экстренной медицинской помощи были доставлены в стационары города.

Комитет по благоустройству на своем сайте разместил информацию о том, что во время ночных объездов глава комитета Андрей Подобед «выявил целый ряд серьезных замечаний». И естественно, чиновники этого ведомства пообещали виновных наказать: «К недобросовестным подрядчикам будут применяться самые строгие административные и экономические санкции». Но все это мы слышали и в прошлую зиму. А значит, все опять повторится сначала. Словом, на одни и те же грабли наступаем второй раз.