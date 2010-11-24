Непотопляемый

Вертикаль власти, которую высшие российские руководители последовательно выстраивают уже 10 лет, постоянно шатается. И дело не в хрупкости самой конструкции – дело в винтиках, которые удерживают властный конструктор в вертикальном положении. Эти винтики не бросают своих, пересаживая в новое кресло вместо тюремных нар проворовавшегося чиновника. Или назначая признанного некомпетентным следователя в другое ведомство, где он также сможет ломать судьбы людей.

Кадры решают все

В конце сентября Президент России Дмитрий Медведев объявил о своем решении создать независимый следственный орган, который будет подчиняться непосредственно главе государства. Но кадры – самое больное и уязвимое место Следственного комитета при прокуратуре (СКП), на основе которого создается новая служба. Сейчас там числятся порядка 19 тыс. человек. И только 7 тыс. непосредственно занимаются расследованием уголовных дел. Около половины сотрудников СКП имеют трехлетний опыт работы в следственных органах.

Как заявил руководитель СКП А. Бастрыкин, из-за дефицита кадров расширение комитета пока не планируется. Но есть острая необходимость в дополнительном обучении кадров СКП. Для этого создан специальный институт повышения квалификации, который возглавил бывший начальник Управления СКП по Москве Ан. Багмет.

Из досье «АН» Дмитрий Бардин в 2000 г. закончил на коммерческой основе Международную академию предпринимательства. В органах внутренних дел служил с августа 1999 года. Работал в должности следователя Ленинского ОВД г. Иваново Ивановской области. В приобщенном к его личному делу протоколе №26 заседания аттестационной комиссии Ленинского ОВД г. Иваново Ивановской области от 20.11.2000 г. указано, что Д.В. Бардин отличается волокитой при расследовании уголовных дел: «...на следственные действия, которые другие следователи выполняют за 1 час, у Бардина уходит 5–6 часов, вот от этого и нехватка времени». Затем следователь Следственного управления Следственного комитета при МВД России по ЦФО. Следователь Следственного комитета при МВД РФ. С сентября 2010 г. – следователь Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Московской области. Майор юстиции.

Кому идти учиться

Видимо, работы у г-на Багмета будет много. Следователи СКП порой совершают такие процессуальные ошибки, которые, наверное, первокурсник юридического института не может совершить по определению.

Интересно, станет ли примерным учеником Багмета следователь Следственного управления СКП по Московской области майор юстиции Дмитрий Бардин? Ведь учиться ему просто необходимо.

Г-н Бардин очень любит громкие дела, по которым проходят богатые люди. Любит искренне и совершенно бескорыстно. В 2006 г., еще будучи следователем Следственного комитета МВД России, он возбудил уголовное дело против руководителя крупной фирмы В. Бойко. Расследование шло ни шатко ни валко. Бойко практически не вызывали на допросы, несмотря на просьбы коммерсанта. Все время, пока Бойко находится в изоляторе, следователь отказывает ему в свиданиях с 72-летней матерью, женой, священником. Целый год адвокатам пришлось добиваться разрешения на свидания с детьми.

Уходя из СК МВД в СКП по Московской области, Бардин забрал дело Бойко с собой. Как рассказали «Коммерсанту», следственное управление СКП по Московской области стало уже третьим ведомством, которое будет пытаться довести громкое дело до суда.

Первоначально дело было возбуждено следственной частью главного управления МВД по ЦФО еще в 2005 году. Вскоре после возбуждения дела Бардин перешел на работу в СК при МВД, а вместе с ним туда перекочевало и расследуемое им дело.

По данным «АН», вначале в СК МВД приход Бардина из Управления МВД по ЦФО только приветствовали. Ему дали полную свободу действий, в рамках закона, конечно. Отдельный кабинет с железной дверью, большую следственную группу, состоящую из прикомандированных следователей и оперативников. Злые языки в комитете рассказывали, что утро у следователя Бардина начиналось с прослушивания бравурной патриотической песни. И только потом, зарядившись энергией, группа шла выполнять свои прямые обязанности. То есть – работать.

Штрихи к портрету

26 декабря 2008 года, уйдя с работы раньше положенного срока, Бардин отбыл по туристической путевке в Таиланд. Между тем существует должностная инструкция, в которой все поездки за границу следователей такого уровня должны согласовываться с руководством СК. Но это мелочи для майора юстиции Бардина.

Во время отдыха в Таиланде следователь повредил ногу. И до конца февраля на службе просто не появлялся. А сроки по расследованию многих уголовных дел горели. Тогда руководство комитета приняло решение передать уголовные дела №152803 и №290804 другому следователю в срок соответственно 8 и 18 мая. Но два месяца от передачи дел Бардин всячески уклонялся.

Описывать все прегрешения тогда еще капитана юстиции Бардина – дело неблагодарное. Там были: необоснованные обыски у депутата муниципального собрания Ю. Савотина, показания следователей его следственной группы об изъятии части документов из подшитых томов дела №290804 и передаче их Бардину. И как венец следовательского творения – почти драка со своими руководителями и самовольное вскрытие опечатанного кабинета.

Терпению любого начальника приходит конец. И 10 июля 2009 г. заместитель министра – начальник Следственного комитета при МВД России генерал-лейтенант юстиции А. Аничин издал приказ №26 «О наложении дисциплинарного взыскания». В нем, частности, говорится: «За грубые и систематические нарушения служебной дисциплины и требований уголовно-процессуального законодательства... Следователя по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере высоких технологий и интеллектуальной собственности управления по расследованию организованной преступной деятельности против общественной безопасности и интересов государственной службы Следственного комитета при МВД России майора юстиции Бардина Дмитрия Владимировича предупредить о неполном служебном соответствии».

Согласно тому же приказу, Бардин Д.В. должен был пройти плановый медицинский осмотр. Это указание появилось не случайно. Согласно заключению служебной проверки, проведенной в отношении Бардина, установленные обстоятельства «позволяют характеризовать Д.В. Бардина не только как злостного нарушителя законности и служебной дисциплины, но и как человека, обладающего рядом отрицательных качеств: лживостью, высокомерием, отсутствием самокритики, необязательностью, неисполнительностью, эгоизмом и правовым нигилизмом. Кроме того, как следователь, Д.В. Бардин склонен к волоките, бесплановому расследованию уголовных дел, отличается неспособностью определить рациональное направление расследования, отделить главное от второстепенного… В общении с руководителями Д.В. Бардин не конструктивен, критику не воспринимает, реагирует на нее болезненно, страдает маниакальной подозрительностью.

Учитывая названные психологические особенности личности Д.В. Бардина и то обстоятельство, что при приеме на службу в органы внутренних дел он не проходил обязательное психофизиологическое тестирование, обязать его пройти такое медицинское обследование в течение месяца».

Далее был издан приказ о переводе его на должность, не связанную с расследованием уголовных дел.

Уникум следственного дела, или «Бардинский почерк»

Еще г-н Бардин прославился в юридических кругах уникальной способностью – готовить материалы к судебному заседанию таким образом, что даже «наш самый гуманный суд в мире» отменяет постановления следователя.

По данным газеты «Трибуна», ему почти в один день два независимых друг от друга судьи отказали в удовлетворении ходатайств. А судья Мытищинского городского суда О. Макарова при рассмотрении уголовного дела, которое расследовал Бардин, вынесла частное постановление, указав: «При рассмотрении данного уголовного дела судом установлены грубые нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона, допущенные при производстве предварительного расследования». Бардин умудрился при допросе свидетелей разъяснить им права потерпевших, а потерпевшему разъяснил права свидетеля.

А было еще дело 70-летнего В. Мудрагеля по якобы мошенничеству с землей в Рузском районе Московской области, которое Бардин расследовал несколько лет, еще работая в СУ по ЦФО МВД РФ. Затем перенес папки в СК при МВД. Доказано, что в ходе расследования этого дела были сфальсифицированы протоколы допросов свидетелей. Аж 130 протоколов! Несмотря на это следователь направил дело в суд.

Параллельно Бардин возобновил прекращенное дело по угольному разрезу «Степной», расположенному в Республике Хакасия. В процессе расследования дела Бардин незаконно предъявил обвинение Мудрагелю в совершении мошенничества. По его ходатайству Тверской суд избрал Мудрагелю меру пресечения – арест, но судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда это решение отменила. Ведь Мудрагель уже около четырех лет находился под стражей по первому делу по Рузскому району.

Впоследствии дело о разрезе «Степной» у Бардина забрали и направили для расследования в СКП Республики Хакасия. А там, непредвзято разобравшись, уголовное преследование в отношении Мудрагеля прекратили.

По словам адвоката Мудрагеля В. Зайцева, «за все время адвокатской работы и 20-летнего стажа в органах прокуратуры приходилось сталкиваться с различными ситуациями, но с тем, что творит следователь Следственного комитета при МВД России Бардин, столкнулся впервые. У господина Бардина свое личное законодательство».

И вот такого следователя после фактического изгнания из далеко не белого и не пушистого СК МВД России берут в Следственный комитет пока еще при Прокуратуре России.

В связи с этим редакция «АН» не может не задать нижеследующие вопросы господину Бастрыкину:

– Как мог попасть на должность следователя Следственного управления (СУ) СК при прокуратуре Московской области человек, в отношении которого руководством СК МВД РФ сделано заключение о профессиональной непригодности в должности следователя?

– Как мог попасть на должность следователя СУ СК человек, имеющий четыре не снятых взыскания, полученных во время работы следователем СК МВД РФ?

– Как могли назначить на должность следователя человека, в отношении которого проводится проверка по факту фальсификации доказательств – протоколов допросов? Почему до настоящего времени не принято решение, несмотря на то, что факт фальсификации установлен Рузским судом Московской области в ходе рассмотрения дела? Не связана ли волокита при проведении проверки и принятии решения с предоставлением Бардину возможности назначиться на новую должность, т.к. проверку проводит прокуратура Московской области?