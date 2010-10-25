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Вакцины всем не хватит

Санкт-Петербург на пороге эпидемии гриппа

№ 41(231) от 21.10.2010 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Екатерина СЕРГЕЕВА ]

Вакцины всем не хватит

За счет бюджета в Петербурге закуплено лишь 800 тыс. доз противогриппозных препаратов, а эпидемия может начаться уже в конце октября. В северной столице зафиксирован первый в этом сезоне случай заболевания свиным гриппом.

Как сообщили в городском управлении Роспотребнадзора, страшный вирус попал в наши широты из Юго-Восточной Азии – заболевшая женщина прибыла из Таиланда. Впрочем, сейчас ее здоровью ничего не угрожает, женщину уже даже выписали из больницы. Врачи советуют не испытывать судьбу и в преддверии зимы (и, соответственно, связанного с холодами роста уровня простудных заболеваний) делать прививки от наиболее распространенных штаммов гриппа. Однако всем желающим в этом году вакцины может попросту не хватить.

В первую очередь – детям

Как сообщил руководитель Петербургского управления Роспотребнадзора Олег Парков, на бюджетные средства в этот раз удалось закупить лишь 800 тыс. доз вакцины. Медики рассчитывают, что этого количества должно хватить для того, чтобы вакцинировать тех петербуржцев, которые попадают в несколько групп риска. Речь в первую очередь идет о воспитанниках детских садов, школьниках, студентах, работниках организаций образования и здравоохранения, а также социальных учреждений. В Петербург уже поступило более 100 тыс. доз детской вакцины (в этом году это российская разработка «Гриппол плюс»), сейчас она распространяется по поликлиникам, и в ближайшее время врачи планируют приступить к масштабной детской вакцинации.

Олег Парков рассказал, что прививки совершенно безопасны даже для самых маленьких горожан. Вакцину рекомендуется вводить детишкам начиная с шести месяцев. Причем сделать это нужно уже сейчас, так как антитела в организме вырабатываются от 2 до 4 недель после прививки.

Вакцина по цене чашки кофе

 Взрослых жителей Петербурга медики будут вакцинировать тем же «Грипполом», только адаптированным для старших (кстати, само руководство Роспотребнадзора обещает воспользоваться именно российской вакциной). Препараты для взрослых должны прибыть в наш город в течение месяца. Бесплатно защитить себя от гриппа (помимо работников соцучреждений) могут и пенсионеры, которым уже исполнилось 60 лет. Остальным же придется заботиться о своем здоровье за деньги. Но это, по мнению врачей, особого удара по кошельку нанести не должно.

– Наша вакцина стоит примерно, как чашка дорогого кофе, – считает глава петербургского Роспотребнадзора. – Всего 130–180 рублей. Вообще же сегодня аптеки предлагают целых 11 различных наименований вакцины против гриппа – на любые вкус и кошелек. Так что не стоит затягивать с прививками, лучше заранее подготовиться к тяжелому зимнему сезону. Кстати, за все время наблюдений за гриппом в России не умер ни один привитый гражданин.

По словам начальника Отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Анатолия Симаходского, все представленные на петербургском рынке вакцины совершенно безопасны и эффективны как против стандартных сезонных вирусов гриппа, так и против так называемого высокопатогенного штамма A/H1N1, более известного как «свиной грипп».

Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Петербурге пока спокойная. Как отмечают медики, до эпидемического порога еще далеко. Однако через месяц все может измениться. Директор НИИ гриппа Олег Киселев, например, прогнозирует начало эпидемии в нашем городе на конец октября – начало ноября.

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