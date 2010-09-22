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Удивительное происшествие в Петербурге

№ 37(227) от 23.09.2010 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Татьяна МОСКВИНА ]

В Санкт-Петербурге официально открывается новый театр – «Мастерская» под руководством Григория Козлова. Театралы обрадованы и несколько встревожены.

Дело в том, что оригинальный режиссер и выдающийся театральный педагог Григорий Козлов воспитал такой незаурядный курс, что этой весной на Моховой улице на выпускных спектаклях Театральной академии было столпотворение. Ребята представили на суд зрителя «Старшего сына» Вампилова, «Бурю» Шекспира, «Бальзаминова» Островского и  первую часть «Идиота» Достоевского. Козлов работает примерно в том же направлении, что «Мастерская» Петра Фоменко и «Студия театрального искусства» Женовача в Москве – с полной опорой на автора и актера. Это классический русский психологический театр – но наполненный молодой энергией. Было ясно, что родился новый театр, но, к всеобщему удивлению, этот факт признала администрация города и учредила «Мастерскую» Козлова на бумаге. Первый спектакль актеры играют на Малой сцене БДТ, а затем ему дадут какое-то помещение – правда, не вполне понятно, какое. Процесс может затянуться, и тому есть примеры.

Десять лет назад питерские театралы уже ликовали, когда блестящий выпускной курс Льва Стукалова стал «Нашим театром». Но места в городе для него так и не отыскалось – молодой театр играл несколько раз в месяц в помещении Театра Эстрады. А затем в театр Эстрады свалился как снег на голову Юрий Гальцев в качестве художественного руководителя, и театр, естественно, первым делом встал на ремонт. Судьба «Нашего театра» продолжает плавать в тумане.

Этот туман связан с отсутствием в городе какой-либо стратегии развития культуры, так называемой культурной политики. Есть только одно средство что-либо решить и продвинуть: личный контакт  с высшим руководством. Так Алиса Фрейндлих в разговоре с премьер-министром В. Путиным  добилась быстрой реконструкции БДТ. А неугомонный Рудольф Фурман, руководитель «Русской антрепризы», встретившись с В. Матвиенко, обратил внимание губернатора на то, что решение об установке памятного бюста Г.А. Товстоногову и не думает исполняться. Теперь все в порядке: памятник будет открыт 28 октября, к 95-летию великого режиссера, реконструкция БДТ, надо думать,  тоже состоится. Так что у деятелей культуры в Питере одна культурная стратегия: повстречав  вышестоящее лицо, следует быстро и темпераментно рассказать о своих проблемах. А поди их еще повстречай – это не каждому дано.

Новые театры обязательно должны возникать, и возникают, потому что каждое поколение имеет право на свой голос, на свое место на сцене. В «Мастерской» Козлова работают современные юноши и девушки, пользователи Инета, с загранпаспортом в кармане, в глаза не видевшие никакой советской власти. И они вдохновенно и потрясающе играют Шекспира, Достоевского и Островского, превращая театр в живое и важное дело. Многие театры Питера давно превратились в фабрики, механически изготавливающие «продукт», а тут индпошив, самостоятельная «мастерская», зрительский ажиотаж. Старые театры взволновались, а это очень полезно.

Теперь главное, чтобы живая энергия новорожденного театра не рассеялась в равнодушной атмосфере Северной столицы. В этом равнодушии повинна не только администрация, но и наша бездарная и жадная буржуазия, которой абсолютно плевать на культуру. Если в Москве все-таки отыскались меценаты и поддержали «Студию театрального искусства», то в Питере таких благодетелей нет и в помине.

Так что впереди у нового театра, как воскликнул поэт, «вечный бой – покой нам только снится».

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