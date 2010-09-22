Медведи всех стран, соединяйтесь

На Сенатской площади Хельсинки в эти дни устроена необычная экспозиция – «Содружество медведей». До финнов ее уже увидели свыше 22 миллионов человек на всех пяти континентах. Каждый медведь представляет страну, входящую в состав Организации Объединенных Наций, и оформлен художником соответствующего государства.

Мишки проповедуют толерантность

Авторы этого необычного проекта – супруги Ева и Клаус Херлитц. Идея родилась восемь лет назад. Почему были выбраны медведи? Так все очень просто: медведь – символ Берлина. Путешествуя по странам, медведи проповедуют толерантность и взаимопонимание между народами, культурами и религиями, символизируют общую мечту всего человечества о том, чтобы государства, как и они, сосуществовали бы дружно и с пониманием относились друг к другу.

После того как в 2002 году круг содружества приятелей-мишек (United Buddy Bears) добился в Берлине ошеломляющего успеха и многие медведи были проданы на аукционах, был собран новый круг. И тогда родилась идея отправить их в мировое турне. Они уже выставлялись в Гонконге, Стамбуле, Токио, Сеуле, Вене и Каире, Буэнос-Айресе и многих других городах.

В гостях у финнов

…Такой пестрой и веселой Сенатскую площадь финской столицы раньше видеть не доводилось. Автобусы с туристами разных стран буквально окружили ее плотным кольцом. А вокруг памятника российскому императору Александру II, давшему своим финским подданным автономию, собственную денежную единицу и почтовую марку, а финскому языку статус государственного, образовалось еще одно кольцо: двухметровые расписные мишки встали, словно в хоровод, подняв вверх лапы, чем явно демонстрируя свой миролюбивый характер.

Разноязыкие толпы туристов бродили по площади, отыскивая «своего», фотографировались, эмоционально обсуждали костюмы, толпились возле киосков с сувенирами. Ну как, например, не задержаться возле колоритного кубинского медведя с сигарой в зубах или нигерийского, поднявшего над головой зубастого крокодила. А вот американского медведя, естественно, зеленого цвета можно было узнать еще издалека. И не только по его долларовому окрасу. Шапка его была скопирована со статуи Свободы, а в лапе он держал факел. А вот на красном кафтане желтомордого медведя красовались причудливые черные драконы. Конечно же, нетрудно было догадаться, что в этой компании он представляет Китай. Ну, а у его египетского приятеля голова напоминала сфинкса… В образе каждого были изображены не только характер той или иной страны, но и ее история, люди, ландшафт, и даже музыка.

– Глядя на этих медведей, – поделилась своими впечатлениями Тийна, русскоговорящая жительница Хельсинки, – словно переносишься за тысячи километров от нашей столицы, как бы сам совершаешь кругосветный вояж. Я специально смотрю на таблички в последний момент, пытаюсь угадать, чей это мишка. Важно, что они проповедуют мир, любовь, терпимость и взаимопонимание между народами.

Лапа в лапу с белорусом

– Впервые мы увидели этих медведей в Берлине, – рассказали нам Наталья и Сергей – супружеская пара из Санкт-Петербурга, которую мы встретили на Сенатской площади. – Идея и ее воплощение нам очень понравились. Узнав, что этой осенью они гостят в Хельсинки, мы специально приехали сюда на выходные дни, чтобы навестить своих старых знакомых, посмотреть, кто с кем подружился на этот раз. Ведь медведи, обратите внимание, выстраиваются в круг исключительно по алфавиту той страны, куда они приезжают.

И действительно, стало понятно, почему нам сразу не удалось найти российского мишку. Ведь по-фински Россия – Venene. На этот раз (прошлый российский мишка выглядел совсем иначе) художник Раис Халилов надел на нашего мишку яркий зеленый кафтан, который украшали огромные красные цветы, а морда его напоминала лица известных на весь мир матрешек. И соседом его, что весьма символично, оказался в Хельсинки… белорусский медведь. Иногда медведи выставляются и согласно пожеланиям своих хозяев. В Иерусалиме, например, был выставлен израильский медведь рядом с иранским, как бы передавая послание толерантности и мира. В Сеуле медведи Южной и Северной Кореи дружественно стояли «лапа в лапу» друг с другом.

Петербуржцы их тоже увидят

Мишек-приятелей постоянно продают на благотворительных аукционах, а на вырученные деньги помогают больным детям. Финские газеты сообщили, что через пожертвования и аукционы на сегодняшний день уже перечислено более 1,6 млн. евро в Фонд помощи больным детям ООН (UNICEF) .

Расписные мишки пробудут в Хельсинки до конца октября, а потом отправятся в Санкт-Петербург.