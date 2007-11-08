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Бурить, и никаких чертей

№ 45(79) от 07.11.2007 [«Аргументы Недели », Павел ХИЦКИЙ ]

Бурить, и никаких чертей
Кольская глубинная геолаборатория

 О Кольской сверхглубокой скважине ходят легенды. Рассказывают, что, когда ее бурили, происходило множество необъяснимых аварий. Сверхпрочный бур доставали оплавленным, а трос как будто кто-то дергал снизу. Иногда и вовсе приходится слышать, что из глубин скважины доносится странный вой, а бурение прекратили потому, что испугались адских чертей. Все это чепуха, говорит бессменный директор Научно-производст­венного центра «Кольская сверхглубокая», доктор технических наук Давид Губерман. А вот открытия, сделанные благодаря скважине, действительно можно назвать сенсационными.

Без сенсаций

 – ЕСТЬ ли хоть доля правды в рассказах о необъяснимых авариях и мистике на Кольской скважине?

 – Ни малейшей правды. Я заявляю со всей ответственностью: никаких сенсаций на Кольской скважине не было. Никаких чертей мы не поднимали и никаких звуков не слышали. Шло нормальное, хоть и в сложнейших условиях, бурение сверхглубокой скважины.

 – Откуда тогда взялось столько публикаций, рассказывающих про странные звуки в глубине, про чертей?

 – Для меня эти публикации стали полной неожиданностью. Мы спокойно работали в Заполярном, и вдруг на наш офис обрушился шквал телефонных звонков – на уровне главных редакторов областных газет и секретарей обкомов партии. Звонившие спрашивали, как идет бурение, не появились ли интересные новости. Я отвечал: нет, работаем по плану, уже за 12 км перебурили. Ладно, говорят, спасибо. И так – первый звонок, минут через 20 – второй. И наконец я задал звонившему прямой вопрос: почему все вдруг нами заинтересовались? Ну как же, говорит, во всех газетах написано: сенсация. Вы там до ада добурились и чертей подняли.

 Мы провели расследование и выяснили, что информация перепечатана из финской молодежной газеты, которая вышла в День дурака (это типа нашего 1 апреля). Статью оттуда взяла сыктывкарская молодежная газета, и после этого «сенсация» разлетелась не только по нашей стране, но и по всему миру.

 – Почему последние 262 метра Кольской скважины бурились почти 10 лет?

 – Мы столкнулись с тем, что буровики называют «естественная кривизна». Когда твердые породы часто перемежаются с мягкими, ствол перестает двигаться вертикально и «сворачивает» в сторону мягких пород. Когда бурят мелкие скважины, иногда кривизну сразу закладывают в проект. Например, заранее зная, что на глубине в 1000 м скважина искривится на 30–40 градусов, ее специально бурят так, чтобы она, искривившись, выш­ла куда надо.

 Нам же приходилось бороться с этой напастью, а это сложнейшая технологическая проблема. Мы делали все, что могли, но в конечном счете не сумели удержать кривизну.

 К середине 1984 г. достигли глубины в 12 066 метров, а в августе 1984 г. в СССР проходил XXVII Международный геологический конгресс. Прошел он на «ура». На него съехался весь геологический мир, и большая экскурсия посетила Кольскую сверхглубокую. Мы сумели продемонстрировать глубочайшую скважину мира и рассказать о достижениях геологической науки СССР. Это действительно крупнейшая мировая научная сенсация. Но бурить дальше было сложно, поскольку с 7 до 12 км набрали до 15–18 градусов кривизны, и Министерство геологии приняло решение перебурить интервал 7–12 километров.

 – На второй раз вам удалось справиться с кривизной?

 – Конечно. К этому времени стало понятно, как с ней бороться. Была поставлена крайне сложная задача: выйти на глубину в 12 тыс. метров с кривизной не более 10 градусов. Представьте себе: это меньше чем 1 градус на километр, ни один глаз не различит такой погрешности. Но и это удалось.

Куда «кривая» вывела...

 – ПОЧЕМУ остановились?

 – С перестройкой настали сложные времена. Кольская уже была самой глубокой скважиной в мире, скопилось огромное количество информации. Министерство приняло решение сформировать на нашей базе глубинную геологическую лабораторию. Она существовала до 1995 г. и была признанным во всем мире научным геологическим центром. Работа шла по программе ЮНЕСКО и была возможна только благодаря информации Кольской сверхглубокой скважины.

 С нами работало много иностранцев, но, к сожалению, ни одна геологическая служба мира не дала ни копейки, хотя все принимали активное участие в наших исследованиях. Вопреки газетным публикациям, ни одна международная организация никогда Кольскую скважину не финансировала. Все финансирование было только из бюджета СССР.

 – Почему скважину законсервировали в 1990-е годы?

 – А почему ликвидировали геологические поселки? Геологическую службу? Такая в то время была система. Причем задолго до того, как Горбачев впервые заговорил о перестройке, в первом своем докладе он сказал о Кольской скважине. «У нас самая глубокая скважина в мире, – говорил он, – и это замечательно». А потом оказалось, что исследования глубинной земной коры никому не нужны.

 – Есть сейчас возможность расконсервировать Кольскую скважину?

 – Сейчас это уже не нужно. И мы приступаем к ее ликвидации – это главная задача. В принципе скважина свое назначение выполнила. Она показала, что мы почти ничего не знали о континентальной земной коре, и позволила очень многое о ней узнать.
Мы сами предложили ликвидировать объекты Кольской сверхглубокой, и с нашим предложением согласились. Сама скважина останется навсегда, но буровую установку вывезут, а территорию рекультивируют.

Заглянули в прошлое

 – ЧТО же позволила узнать Кольская скважина?

 – Охарактеризовано становление планеты в возрасте от 1,5 до 3 млрд. лет. На глубине в 6840 м мы вошли в архейский период, то есть смогли увидеть, что происходило на Земле более 2,5 млрд. лет назад.

 Как сказал в одном из выступлений министр геологии академик Е.А. Козловский, каждый метр Кольской – это открытие. Во-первых, скважина четко показала возраст жизни на Земле. Когда на Земле, по существующим представлениям, еще не было органики, мы обнаружили до 14 видов окаменевших микроорганизмов (так называемых микрофасилий), то есть жизнь на планете возникла по меньшей мере на 1,5 млрд. лет раньше, чем представлялось.

 – Структура земной коры оказалась та же, что и в школьных учебниках: граниты, а под ними базальты?

 – Нет, не совсем. Прогнозный разрез и фактический не подтвердились. Предполагалось, что на глубине порядка 7 тыс. м будет вскрыт так называемый раздел Конрада между гранитами и базальтами. В конечном итоге мы вошли в граниты, то есть в архей, на глубине в 6840 м, и из них не вышли. Базальтов не оказалось даже и на 12 км. Таким образом, скважина показала, что послойное строение земной коры не является догмой.

Глубинное золото

 – ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нашли под землей залежи золота и алмазов?

 – На глубине в 9450 м мы дейст­вительно обнаружили «сборный компот» пород. В нем присутствуют никель, золото, медь и множество других элементов. Но ведь вы же не полезете добывать золото на глубину в 10 км, сквозь гранит, при температуре в 200 градусов, если, вынув тонну породы, найдете всего 4 грамма?

 С другой стороны, эти породы где-то выходят на поверхность. В советское время наши полевые партии искали такие места. И я всегда говорил, что надеюсь дожить до того времени, когда в Заполярном наступит золотой бум. К сожалению, искать золото мы прекратили, хотя результаты были обнадеживающими.

 – Никто не воспользовался вашим открытием?

 – Злые языки говорят, что финны и норвежцы моют золото в тех краях. Но в официальных источниках я ничего об этом не читал.

 Что касается других ценных металлов, то в их разведке Кольская действительно очень помогла. Например, в одном из районов Восточной Сибири прекратили разведывать никель именно потому, что наша скважина показала: его там быть не может. Зато Кольская на глубине 1800 м вскрыла крупное медно-никелевое месторождение неподалеку от Заполярного. Сегодня оно разрабатывается! Построена шахта, и добыча никеля уже началась.

 – Говорят, что вы обнаружили в Заполярье не только ценные металлы, но и настоящий лунный грунт.

 – Если на то пошло, все было наоборот. Советский луноход доставил на Землю 120 граммов лунного грунта. И встал вопрос: какие институты могут работать с такими микрообразцами. Выбрали институт Кольского научного центра. Там провели исследование и получили информацию, что физико-механические свойства – не всей Луны, а именно этого грунта – очень напоминают наши образцы, поднятые с глубины 3–4 км.

 То есть предположение, что Луна и Земля когда-то были одним целым, имеет право на существование.

 – Каковы перспективы глубокого бурения в России? Будут ли новые проекты?

 – Мне ничего не известно о новых проектах глубокого бурения в России. Думаю, их просто нет. Мы уже сейчас обладаем самой глубокой скважиной в мире, занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Думаю, в ближайшие 50 лет никто не сможет достичь большей глубины, чем мы.

 Сегодня ученые всего мира пытаются осмыслить, что происходило с планетой за тот промежуток времени, который исследовался на Кольской. Не стоит забывать, что Кольская скважина не только самая глубокая, но и самая информативная в мире. Во время бурения мы все время поднимали наверх керн горных пород. Поднято 4400 метров проб – это порядка 30% от всей глубины скважины. Немцы, например, со своей КТБ глубиной 9100 м подняли всего 120 метров керна. Так что извлеченные нами породы изучаются и будут изучаться еще многие и многие годы.

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