Режиссеры хотят блондинку

«Антикиллер», «Бригада», «Участок», главные роли в обоих «Дозорах» и в знаменитом сериале «Всегда говори «всегда»… Во всех перечисленных фильмах использованы лишь полторы грани ее актерского таланта. И те, кто видел Машу ПОРОШИНУ в антрепризных спектаклях «Великолепный мужчина» с Александром Балуевым и Александром Феклистовым и «Арлекино» с Ильей Древновым, это подтвердят! Но таков уж актерско-зрительский парадокс: для кого-то Мария Порошина по-прежнему лишь «бывшая жена Гоши Куценко», а кто-то, выходя из театра, восклицает восхищенно: «А где еще в ближайшее время ее можно увидеть?»

– МНОГИХ звезд совет­ского театра и кино вы знаете с детства, когда они приходили в гости к вашим родителям. Все-таки мама с папой – оперные певцы.

– И не только мама с папой! Бабушка в оперетте пела. Во время войны ездила по госпиталям с концертами. Дедушка – ее муж – заслуженный артист. А мой отчим – извест­ный актер Дмитрий Назаров – работает в МХТ. Так что у меня вся семья поющая, я одна – напевающая.

– Неужели «медведь…»?

– Я закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Но голосом надо заниматься серьезно, а у меня не было особого рвения. И время было упущено. Хотя, конечно, на любительском уровне я пела и пою. А еще в третьем классе я написала музыкальное произведение – «Кантату на смерть Брежнева». Минут на десять.

– Так тронул его уход?

– Не знаю, как кому, но мое детское воображение рисовало Леонида Ильича человеком, которому я обязана всем лучшим, что у меня есть. Нам сообщили об этом на уроке музыки, весь класс встал. И мне чисто по-человечески его было безумно жалко. Поэтому, придя домой, я выдала экспромт – с какими-то трелями на верхней октаве, с красивой мелодией. Видимо, таким мне рисовалось жизнеописание Брежнева. А заканчивалось все несколькими аккордами с паузами, символизирующими «остановку сердца». Это я вам сейчас все объясняю, а тогда замысел «художника» был ясен, как белый день. Но все взрослые почему-то очень смеялись.

– А вы сами-то «горели» желанием стать актрисой? Или «династия» вам выбора не оставляла?

– Хотеть-то я очень хотела, но ничего для этого не делала. Начала готовиться, учить программу только в конце 10-го класса, хотя, если честно, сама понимала, что шансов практически нет. Более того, после окончания школы мне уже подыскивали работу художника по гриму, дизайнера. Но мне самой было любопытно прийти, прочитать стихи и прозу, и как это оценит приемная комиссия. Поэтому решила: поступлю, так поступлю, а на нет и суда нет.

– Если не ошибаюсь, вы от природы шатенка. Кому пришла идея сделать из вас «хроническую» блондинку?

– Это случилось во время съемок фильма «Поклонник». Мою героиню решили чуть-чуть осветлить, чтобы ее образу «добавить нежности». А получилось, что добавили чуть-чуть, потом еще. А затем почему-то все режиссеры, кто меня увидел такой, захотели, чтобы я была светленькой. Доходило до смешного: только вернусь в «свой» цвет, так тут же просят перекраситься обратно. Теперь я уже и сама настолько к такой себе привыкла, что не возражаю. Правда, мама говорит: «Твой цвет природный – красивый, благородный. Если играть классику, делайся темненькой».

– Душой вы теперь – шатенка или блондинка?

– Как и любая женщина – если в зеркале видит себя светленькой, то невольно становится блондинкой. ­В хорошем смысле этого слова. (Смеется.) Но лично у меня сейчас нет ни времени, ни сил, чтобы о своей внешности думать всерьез – как в юности. Тем более, что, по большому счету, моя внешность мне сейчас не очень-то принадлежит.

– А кому, если не вам, не мужу, не дочерям?

– Работе, наверное. Ведь есть контракты, в которых не разрешено менять внешность. Не по собственной же инициативе актеры стригутся наголо, резко худеют или набирают вес.

– Какие качества в мужчинах для вас важнее – ум, чувство юмора?

– Если мужчина любимый, то уж какой есть. Лично я могу простить и трусость, и завист­ливость, и даже злость. Ведь любое качество в человеке имеет первопричину, и если ты ее разгадаешь, если тебе дорог этот человек, то потом можешь аккуратно с этим разобраться. Не верю, что весь негатив – врожденный. Мне кажется, каждый человек имеет шанс в жизни поменяться, и не раз. Важно, захочет он этого или нет.

– Отец вашей старшей дочери Полины, актер Куценко, утверждает, что ради вас потерял свою роскошную шевелюру. Вы оценили его поступок?

– Прекрасный слух. Смешной. Пусть вам Гоша его и комментирует.

– Его комментарии известны: вы пошли погулять в парк Горького, он ради вас нырнул в пруд и…

– Вынырнул уже без шевелюры? Ему прямо под водой ее отрезали, наверное.

– Говорит, что с тех пор у него больше ничего и не растет – якобы в воде инфекционные кишечные палочки оказались. Зато кинороли посыпались на него как из рога изобилия. Кстати, у вас есть список ролей, которые вы безумно хотели бы сыграть, и ради этого готовы, что называется, «продать душу»?

– Есть мечта – сыграть Анну Каренину. А вообще, в последнее время мне очень хотелось бы сняться в сказке, на которой сама воспитывалась. Я даже в роли Бабы Яги снялась бы!

– Многие, кто с вами работал, говорят, что вы человек легкий в общении, с отменным чувством юмора. Какие еще штрихи вы бы добавили к своему «портрету»?

– Лень, наверное. Но к работе это не относится, «страдают» от меня только самые близкие. Какие еще у меня слабости? А! Вспомнила. Я спокойна к одежде, но очень неспокойна к еде – очень люблю кушать. (Смеется.) На съемках все хохочут надо мной, потому что я во время еды еще постоянно утрирую эту тему, как я «умираю» без суши, пельменей.