Секрет ее совершенства

стала «звездой» в 1992 г., когда на мировые экраны вышел фильм «Основной инстинкт». После этого она много снималась, но всегда хотела вернуться к образу Кэтрин Трамелл – главной героини нашумевшего эротического триллера. Продолжение вышло в 2006-м, и Шэрон доказала всем, что так же великолепно выглядит на экране и в одежде, и без нее... Сейчас в Голливуде ходят слухи, что идет подготовка к съемкам фильма «Основной инстинкт – 3».

– ШЭРОН, вы планируете сниматься в продолжении «Основного инстинкта»?



– Мне это было бы интересно. Я испытываю странные чувства к Кэтрин Трамелл. С одной стороны, именно эта роль сделала меня известной, и я не могу быть неблагодарной. Но, с другой стороны, играть Кэтрин совсем не просто, и это не тот образ, который всегда хочется носить в себе. Что же касается третьей части, то продюсеры потратили почти 15 лет, прежде чем на экраны вышел «Основной инстинкт – 2», по­этому мне с трудом верится, что съемки могут начаться скоро. Надеюсь, что мне еще будет не так много лет, чтобы я не могла принять участие в откровенных сценах... (Смеется.)

– Кстати, легко ли сниматься в этих откровенных сценах?

– Совсем не легко. Не забывайте, что вокруг кровати, на которой находятся актер и актриса, стоят и режиссер, и оператор, и помощники режиссера, и помощники оператора, и осветители, и гримеры, и кого еще там только нет... Поэтому в съемках этих сцен нет ничего романтического – только одни неудобства. Но я ничего не имею против эротики. А когда кто-то спросил мою маму, что она думает по поводу откровенных сцен в «Основном инстинкте», она ответила: «Меня намного больше беспокоит тот факт, что моя дочь играет убийцу!» А когда я снималась во второй части, то хотела показать, что не только мужчины могут хорошо выглядеть после 45 лет, но и женщины!

– Вам это удалось! В чем секрет вашей красоты?

– Все очень просто. Много лет назад, когда я еще училась в школе, мама вручила мне крем для лица и сказала: «Используй это каждый вечер, и когда-нибудь ты будешь меня благодарить!» Так и получилось – я очень благодарна маме, что она научила меня заботиться о коже. Еще я стараюсь ограждать себя от негативных эмоций и тех людей, которые у меня эти эмоции вызывают.

– Как часто вы посещаете тренажерный зал?

– Я тренируюсь регулярно и не только в зале, но и дома. Многие мои подруги верят во все эти «чудо-тренажеры», которые постоянно рекламируют по телевидению. Но я-то знаю, что никакие тренажеры или персональные тренеры не смогут за вас изменить ваше тело. Поэтому единственный выход – не лениться, вставать с дивана и начинать тренироваться! Конечно, я уже не могу уделять фитнесу столько времени, как раньше, – ведь теперь у меня трое детей. Но в свободное от съемок и семьи время стараюсь заниматься спортом и поддерживать себя в форме.

– Это правда, что вы интересуетесь боевыми искусствами?

– Когда-то мне нравились бокс и кикбоксинг. Я даже повесила в своем гараже здоровенную боксерскую грушу. Мне удалось хорошо подготовиться к съемкам фильма «Вспомнить все». Некоторые сцены рукопашных поединков с моим участием снимались без дублера. Представляете удивление самого Арнольда Шварценеггера, когда я заявила, что буду с ним драться в кадре сама? (Смеется.) Мою физическую форму оценил и режиссер этого фильма Пол Верхувен. Именно он позд­нее пригласил меня сыграть главную роль в «Основном инстинкте»».

– Вы редко показываетесь на публике со своими сыновьями. Почему?

– Я хочу, чтобы у моих детей было нормальное детство. Мне не нравится, когда их пытаются сфотографировать папарацци, и я не хочу привлекать к моей семье столько внимания. Мои сыновья – Роан, Лэйард и Куинн – самое дорогое, что есть у меня в жизни. Поэтому, как и любая нормальная мать, хочу оградить детей от любых неприятностей. Кстати, я всегда мечтала иметь большую семью и думаю, что трое сыновей – это еще не предел!

– Вы уже бывали в Москве. Как вам наша столица?

– Мне очень нравится Моск­ва! В вашем городе есть места, где многовековые дома стоят совсем рядом с ультрасовременными зданиями. А больше всего меня поражают ваши люди, ведь в XX веке на долю России выпало столько испытаний... Но ваш народ не только выстоял, но и сохранил такие качества, как доброта и гостеприимство!

Александр НЕВСКИЙ,

Беверли-Хиллз, Калифорния

(специально для

«Аргументов неделi»)

От редакции: известный российский актер и бодибилдер Александр Невский сейчас живет в Лос-Анджелесе и снимается в голливудских фильмах. Недавно вышла в свет его новая книга «Большая Энциклопедия Фитнеса», а в 2007-м на мировых экранах появится новый супербоевик «Охотники за сокровищами» (в нем Невский играет с Дэвидом Керредайном и Шерилин Фенн).