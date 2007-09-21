Секрет ее совершенства
№ 38(72) от 19.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]
– ШЭРОН, вы планируете сниматься в продолжении «Основного инстинкта»?
– Мне это было бы интересно. Я испытываю странные чувства к Кэтрин Трамелл. С одной стороны, именно эта роль сделала меня известной, и я не могу быть неблагодарной. Но, с другой стороны, играть Кэтрин совсем не просто, и это не тот образ, который всегда хочется носить в себе. Что же касается третьей части, то продюсеры потратили почти 15 лет, прежде чем на экраны вышел «Основной инстинкт – 2», поэтому мне с трудом верится, что съемки могут начаться скоро. Надеюсь, что мне еще будет не так много лет, чтобы я не могла принять участие в откровенных сценах... (Смеется.)
– Кстати, легко ли сниматься в этих откровенных сценах?
– Совсем не легко. Не забывайте, что вокруг кровати, на которой находятся актер и актриса, стоят и режиссер, и оператор, и помощники режиссера, и помощники оператора, и осветители, и гримеры, и кого еще там только нет... Поэтому в съемках этих сцен нет ничего романтического – только одни неудобства. Но я ничего не имею против эротики. А когда кто-то спросил мою маму, что она думает по поводу откровенных сцен в «Основном инстинкте», она ответила: «Меня намного больше беспокоит тот факт, что моя дочь играет убийцу!» А когда я снималась во второй части, то хотела показать, что не только мужчины могут хорошо выглядеть после 45 лет, но и женщины!
– Вам это удалось! В чем секрет вашей красоты?
– Все очень просто. Много лет назад, когда я еще училась в школе, мама вручила мне крем для лица и сказала: «Используй это каждый вечер, и когда-нибудь ты будешь меня благодарить!» Так и получилось – я очень благодарна маме, что она научила меня заботиться о коже. Еще я стараюсь ограждать себя от негативных эмоций и тех людей, которые у меня эти эмоции вызывают.
– Как часто вы посещаете тренажерный зал?
– Я тренируюсь регулярно и не только в зале, но и дома. Многие мои подруги верят во все эти «чудо-тренажеры», которые постоянно рекламируют по телевидению. Но я-то знаю, что никакие тренажеры или персональные тренеры не смогут за вас изменить ваше тело. Поэтому единственный выход – не лениться, вставать с дивана и начинать тренироваться! Конечно, я уже не могу уделять фитнесу столько времени, как раньше, – ведь теперь у меня трое детей. Но в свободное от съемок и семьи время стараюсь заниматься спортом и поддерживать себя в форме.
– Это правда, что вы интересуетесь боевыми искусствами?
– Когда-то мне нравились бокс и кикбоксинг. Я даже повесила в своем гараже здоровенную боксерскую грушу. Мне удалось хорошо подготовиться к съемкам фильма «Вспомнить все». Некоторые сцены рукопашных поединков с моим участием снимались без дублера. Представляете удивление самого Арнольда Шварценеггера, когда я заявила, что буду с ним драться в кадре сама? (Смеется.) Мою физическую форму оценил и режиссер этого фильма Пол Верхувен. Именно он позднее пригласил меня сыграть главную роль в «Основном инстинкте»».
– Вы редко показываетесь на публике со своими сыновьями. Почему?
– Я хочу, чтобы у моих детей было нормальное детство. Мне не нравится, когда их пытаются сфотографировать папарацци, и я не хочу привлекать к моей семье столько внимания. Мои сыновья – Роан, Лэйард и Куинн – самое дорогое, что есть у меня в жизни. Поэтому, как и любая нормальная мать, хочу оградить детей от любых неприятностей. Кстати, я всегда мечтала иметь большую семью и думаю, что трое сыновей – это еще не предел!
– Вы уже бывали в Москве. Как вам наша столица?
– Мне очень нравится Москва! В вашем городе есть места, где многовековые дома стоят совсем рядом с ультрасовременными зданиями. А больше всего меня поражают ваши люди, ведь в XX веке на долю России выпало столько испытаний... Но ваш народ не только выстоял, но и сохранил такие качества, как доброта и гостеприимство!
Александр НЕВСКИЙ,
Беверли-Хиллз, Калифорния
(специально для
«Аргументов неделi»)
От редакции: известный российский актер и бодибилдер Александр Невский сейчас живет в Лос-Анджелесе и снимается в голливудских фильмах. Недавно вышла в свет его новая книга «Большая Энциклопедия Фитнеса», а в 2007-м на мировых экранах появится новый супербоевик «Охотники за сокровищами» (в нем Невский играет с Дэвидом Керредайном и Шерилин Фенн).
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес