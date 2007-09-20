Золушка из Италии

- НАТАША, вы звезда итальянского ТВ, зарабатываете 600 тысяч евро в год. Зачем вам еще передача в России?

- Передача «Сни­мите это немедленно!» больше для души. Я русская, которая 15 лет прожила в Италии и которой интересно сделать что-то полезное и для России.

- До предложения о съемке вы видели «Снимите это немедленно!»?

- Нет. Все началось с того, что ко мне приехали брать интервью для передачи о русских женщинах, которые создали себя вне России. Заодно предложили поработать в «Снимите это немедленно!». Я посмотрела два выпуска и сразу согласилась. В Италии я три года делала подобную передачу под названием «На 10 лет моложе».

- Чем итальянская передача отличалась от «Снимите это немедленно!»?

- Мы не только переодевали своих героев, но и омолаживали. С помощью ботекса боролись с морщинами, а при помощи лазера удаляли пятна. К нам приходили не только женщины, но и мужчины. Итальянские мужчины незакомплексованы, они тоже хотят быть красивыми. Думаю, если здесь в передачу согласится прийти мужчина, то рейтинг будет просто зашкаливать! Еще в Италии мы своих героев отправляли на месяц к персональному тренеру, с которым они каждый день занимались спортом и сидели на диете. Один мужчина так ответственно подошел к делу, что потерял 12 кг. В конце передачи наши герои становились совершенно преображенными. Я обожала свою передачу именно за ее результат.

- Как вы оцениваете работу прежнего тандема ведущих «Снимите это немедленно!»?

- Вертинская и Строгая начали с нуля, а это всегда намного сложнее. Они пустили поезд, а мы вскочили на платформу, едем и стараемся не упасть.

- Как вы относитесь к своим героиням? С жалостью или считаете, что они сами во всем виноваты?

- Если женщина не следит за собой только потому, что ей это надоело, - для меня она как женщина просто потеряна. Но наши героини приходят к нам с желанием измениться. Было бы глупо агрессивно относиться к человеку, который говорит: «Помогите!» На съемках я встретила женщин с богатым внутренним миром. Их просто всю жизнь учили, что надо преж­де всего любить не себя, а тех, кто рядом. К нам пришла 20-летняя девчонка, которая опустилась из-за парня. Ей всего 20, а она выглядит на все 30! Приш­лось ее, как свою младшую сестру, просто отругать. И это подействовало.

- Вы шутя победили в модельном конкурсе, на ТВ попали прямо из ресторана… Вам часто в жизни завидуют?

- Чаще завидуют из-за того, что у меня муж красивый.

Итальянки как бы в шутку говорят: «Приехала сюда, красавца себе отхватила! Давай, иди в свою Россию!» Зависть - это нелепое и никому не нужное чувство, поэтому я не обращаю на это внимание. А вот моя мама постоянно мне какие-то булавочки к нижнему белью прикалывает и часто ругает меня, чтобы не сглазили. Я ей говорю: «Мам, ты меня замучила! Ну что ты все время меня ругаешь?!» А она: «На всякий случай, Наташа…»

Я создала вокруг себя хороший мир, поэтому если мне и завидуют, то от меня все отскакивает. А с черной завистью я пока не сталкивалась. Наверное, потому, что я люблю женщин, а женщины любят меня. Даже лет десять назад, когда я была моложе и красивее, женщины ко мне агрессивно не относились. Они не видели во мне соперницу, потому что я никогда ничего не провоцировала, не кокетничала. Любой мужчина знал, что со мной - либо дружба, либо ничего.

- На итальянском ТВ вы начинали работать бессловесной ведущей, были просто украшением студии. Как удалось преодолеть подобный имидж и стать интересным собеседником?

- Я тогда совершенно не знала итальянский и согласилась на такую работу из-за денег. Подумала: «А что здесь плохого? Мама и друзья все равно не видят. Работа чистая, стоишь, улыбаешься и деньги получаешь». Но со стороны это, конечно, глупо выглядело. Поэтому после 17 выходов в эфир меня заела гордость, и я заявила, что пока не выучу италь­янский, работать на ТВ не буду. Помню, за мной все бегали и говорили: «Вы что?! Вы нам так нравитесь!»