Золушка из Италии
Наталья Стефаненко приехала помочь нашим женщинам
№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]
- НАТАША, вы звезда итальянского ТВ, зарабатываете 600 тысяч евро в год. Зачем вам еще передача в России?
- Передача «Снимите это немедленно!» больше для души. Я русская, которая 15 лет прожила в Италии и которой интересно сделать
- До предложения о съемке вы видели «Снимите это немедленно!»?
- Нет. Все началось с того, что ко мне приехали брать интервью для передачи о русских женщинах, которые создали себя вне России. Заодно предложили поработать в «Снимите это немедленно!». Я посмотрела два выпуска и сразу согласилась. В Италии я три года делала подобную передачу под названием «На 10 лет моложе».
- Чем итальянская передача отличалась от «Снимите это немедленно!»?
- Мы не только переодевали своих героев, но и омолаживали. С помощью ботекса боролись с морщинами, а при помощи лазера удаляли пятна. К нам приходили не только женщины, но и мужчины. Итальянские мужчины незакомплексованы, они тоже хотят быть красивыми. Думаю, если здесь в передачу согласится прийти мужчина, то рейтинг будет просто зашкаливать! Еще в Италии мы своих героев отправляли на месяц к персональному тренеру, с которым они каждый день занимались спортом и сидели на диете. Один мужчина так ответственно подошел к делу, что потерял 12 кг. В конце передачи наши герои становились совершенно преображенными. Я обожала свою передачу именно за ее результат.
- Как вы оцениваете работу прежнего тандема ведущих «Снимите это немедленно!»?
- Вертинская и Строгая начали с нуля, а это всегда намного сложнее. Они пустили поезд, а мы вскочили на платформу, едем и стараемся не упасть.
- Как вы относитесь к своим героиням? С жалостью или считаете, что они сами во всем виноваты?
- Если женщина не следит за собой только потому, что ей это надоело, - для меня она как женщина просто потеряна. Но наши героини приходят к нам с желанием измениться. Было бы глупо агрессивно относиться к человеку, который говорит: «Помогите!» На съемках я встретила женщин с богатым внутренним миром. Их просто всю жизнь учили, что надо прежде всего любить не себя, а тех, кто рядом. К нам пришла
- Вы шутя победили в модельном конкурсе, на ТВ попали прямо из ресторана… Вам часто в жизни завидуют?
- Чаще завидуют
Итальянки как бы в шутку говорят: «Приехала сюда, красавца себе отхватила! Давай, иди в свою Россию!» Зависть - это нелепое и никому не нужное чувство, поэтому я не обращаю на это внимание. А вот моя мама постоянно мне
Я создала вокруг себя хороший мир, поэтому если мне и завидуют, то от меня все отскакивает. А с черной завистью я пока не сталкивалась. Наверное, потому, что я люблю женщин, а женщины любят меня. Даже лет десять назад, когда я была моложе и красивее, женщины ко мне агрессивно не относились. Они не видели во мне соперницу, потому что я никогда ничего не провоцировала, не кокетничала. Любой мужчина знал, что со мной - либо дружба, либо ничего.
- На итальянском ТВ вы начинали работать бессловесной ведущей, были просто украшением студии. Как удалось преодолеть подобный имидж и стать интересным собеседником?
- Я тогда совершенно не знала итальянский и согласилась на такую работу
А через 4 года я как модель снялась в одной очень удачной рекламе, благодаря которой стала известна во всей Италии. И, как это обычно бывает, телевизионщики решили сделать со мной интервью. Его увидел один итальянский ведущий, который и пригласил меня на пробы. На этот раз работать на ТВ мне понравилось. Я уже достаточно хорошо говорила на итальянском и могла
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