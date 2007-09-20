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Золушка из Италии

Наталья Стефаненко приехала помочь нашим женщинам

№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС  ]

Золушка из Италии
 Передачи о моде и переодевании популярны как на Западе, так и в России. На СТС в новом сезоне вышла обновленная версия подобной передачи - «Снимите это немедленно!». Ведущие - бывшая модель и звезда итальянского  (!) ТВ Наталья СТЕФАНЕНКО и стилист Мария ЖЕЛЕЗНЯКОВА. Говорят, что эти девушки знают о моде практически все.

 - НАТАША, вы звезда итальянского ТВ, зарабатываете 600 тысяч евро в год. Зачем вам еще передача в России?

 - Передача «Сни­мите это немедленно!» больше для души. Я русская, которая 15 лет прожила в Италии и которой интересно сделать что-то полезное и для России.

 - До предложения о съемке вы видели «Снимите это немедленно!»?

 - Нет. Все началось с того, что ко мне приехали брать интервью для передачи о русских женщинах, которые создали себя вне России. Заодно предложили поработать в «Снимите это немедленно!». Я посмотрела два выпуска и сразу согласилась. В Италии я три года делала подобную передачу под названием «На 10 лет моложе».

 - Чем итальянская передача отличалась от «Снимите это немедленно!»?

 - Мы не только переодевали своих героев, но и омолаживали. С помощью ботекса боролись с морщинами, а при помощи лазера удаляли пятна. К нам приходили не только женщины, но и мужчины. Итальянские мужчины незакомплексованы, они тоже хотят быть красивыми. Думаю, если здесь в передачу согласится прийти мужчина, то рейтинг будет просто зашкаливать! Еще в Италии мы своих героев отправляли на месяц к персональному тренеру, с которым они каждый день занимались спортом и сидели на диете. Один мужчина так ответственно подошел к делу, что потерял 12 кг. В конце передачи наши герои становились совершенно преображенными. Я  обожала свою передачу именно за ее результат.

 - Как вы оцениваете работу прежнего тандема ведущих «Снимите это немедленно!»?

 - Вертинская и Строгая начали с нуля, а это всегда намного сложнее. Они пустили поезд, а мы вскочили на платформу, едем и стараемся не упасть.

 - Как вы относитесь к своим героиням? С жалостью или считаете, что они сами во всем виноваты?

 - Если женщина не следит за собой только потому, что ей это надоело, - для меня она как женщина просто потеряна. Но наши героини приходят к нам с желанием измениться. Было бы глупо агрессивно относиться к человеку, который говорит: «Помогите!» На съемках я встретила женщин с богатым внутренним миром. Их просто всю жизнь учили, что надо преж­де всего любить не себя, а тех, кто рядом. К нам пришла 20-летняя девчонка, которая опустилась из-за парня. Ей всего 20, а она выглядит на все 30! Приш­лось ее, как свою младшую сестру, просто отругать. И это подействовало.

 - Вы шутя победили в модельном конкурсе, на ТВ попали прямо из ресторана… Вам часто в жизни завидуют?

 - Чаще завидуют из-за того, что у меня муж красивый.

 Итальянки как бы в шутку говорят: «Приехала сюда, красавца себе отхватила! Давай, иди в свою Россию!» Зависть - это нелепое и никому не нужное чувство, поэтому я не обращаю на это внимание. А вот моя мама постоянно мне какие-то булавочки к нижнему белью прикалывает и часто ругает меня, чтобы не сглазили. Я  ей говорю: «Мам, ты меня замучила! Ну что ты все время меня ругаешь?!» А  она: «На всякий случай, Наташа…»

 Я создала вокруг себя хороший мир, поэтому если мне и завидуют, то от меня все отскакивает. А с черной завистью я пока не сталкивалась. Наверное, потому, что я люблю женщин, а женщины любят меня. Даже лет десять назад, когда я была моложе и красивее, женщины ко мне агрессивно не относились. Они не видели во мне соперницу, потому что я никогда ничего не провоцировала, не кокетничала. Любой мужчина знал, что со мной - либо дружба, либо ничего.

 - На итальянском ТВ вы начинали работать бессловесной ведущей, были просто украшением студии. Как удалось преодолеть подобный имидж и стать интересным собеседником?

 - Я тогда совершенно не знала итальянский и согласилась на такую работу из-за денег. Подумала: «А что здесь плохого? Мама и друзья все равно не видят. Работа чистая, стоишь, улыбаешься и деньги получаешь». Но со стороны это, конечно, глупо выглядело. Поэтому после 17 выходов в эфир меня заела гордость, и я заявила, что пока не выучу италь­янский, работать на ТВ не буду. Помню, за мной все бегали и говорили: «Вы что?! Вы нам так нравитесь!»

 А через 4 года я как модель снялась в одной очень удачной рекламе, благодаря которой стала известна во всей Италии. И,  как это обычно бывает, телевизионщики решили сделать со мной интервью. Его увидел один итальянский ведущий, который и пригласил меня на пробы. На этот раз работать на ТВ мне понравилось. Я уже достаточно хорошо говорила на итальянском и могла что-то собой представлять. С этого все по-настоящему и началось.

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