Покупка квартиры – заветная мечта многих молодых и зрелых людей. Все мы хотим жить в комфортных и благоприятных условиях. Но больше всего – хочется иметь свое жилище. Знать, что у вас есть дом, в который вы придете, и будете чувствовать себя хозяином. Новое, еще нетронутое, чистое помещение со свежим ремонтом – отличное начало счастливой семейной жизни. Представьте, больше никто не будет ходить и ворчать, что ваша музыка играет слишком громко, что-то лежит не на своем месте, а вы кому-то помешали. Свобода – да и только. Но стоит обратить внимание на несколько важных фактов: нюансы осмотра квартиры и правдивая документация.
Вот, появилась возможность, накопилась нужная сумма денег, чтобы купить родной уголочек – стоит узнать, как сделать все правильно. Ошибочно думать, что покупка квартиры это:
- Посмотрел.
- Оформил документы.
- Заплатил.
- Переехал.
Вовсе нет. Процесс приобретения жилья занимает много сил и времени. Имеет несколько серьезных этапов, про которые мы расскажем ниже. Так же, один из самых неприятных факторов – вас могут обмануть. Все чаще, мошенники проворачивают различные махинации с продажами квартир. Например: подкидывают липовые документы, продают чужие квартиры, берут аванс за жилье и пропадают. Бороться с такой преступностью – особо тяжело. Но, имея знания и понимание, как проходить процесс просмотра, оформления и покупки квартиры – вы будете застрахованы от неверных решений.
Поэтому, для того чтобы уведомить вас о возможных подставах, подводных камнях и опасностях – мы подготовили материал. Он поможет:
- Узнать, на что обращать внимание при покупке квартиры.
- Какие нюансы при покупке квартиры в документации.
- Когда покупаешь жилье, какие процессы должен пройти?
- Какие проблемы при покупке квартиры могут возникнуть?
- Все тонкости покупки квартиры в беспроигрышном варианте.
Более того, мы научим вас проводить осмотр помещения, которое вы хотите приобрести. Расскажем о 5-ти самых главных правилах удачной покупки жилого пространства.
Если вы готовы ознакомиться с информацией и вам не терпится забрать ключи от честного застройщика – переходите быстрее к прочтению!
Что важно знать при покупке квартиры и как начать поиски?
Самое время определиться в какой категории жилья вы бы хотели жить.
Разделяют 4 вида жилых помещений: эконом, комфорт, бизнес, элит.
- Эконом – квартиры с небольшой квадратурой, в новостройках или в старых домах. Здания для эконом класса строят из панелей. Специалисты оговаривают, что панельные дома могут служить не больше 30-40 лет. Дальше у владельцев квартир возникают проблемы ремонтного характера. Их располагают в отдаленных районах от основных инфраструктур, не в самых лучших условиях по меркам экологии. Зато продаются они достаточно быстро и по недорогим ценам.
- Комфорт – квадратура больше, потолки выше. Класс комфорт имеет более хорошие условия проживания, конструкции самого дома. Все чаще, застройщики вкладывают сумму на постройку комфорт домов. Поскольку они не бьют по карману, и имеют спрос среди молодых семей.
- Бизнес – элитные районы, большие квадраты. Постройки бизнес класса на своей территории обзаводятся детскими садами, школами, площадками, бутиками и дорогими продуктовыми магазинами. Что уж говорить? – Элитно жить не запретишь. Конечно цены на квартиры бизнес класса – умопомрачительные и начинаются от 9-10 миллионов рублей на новое помещение. Но богатая инфраструктура, предполагаемые парки и детские зоны – это необходимо в шаговой доступности для людей, покупающих квартиру в бизнесе.
- Премиум или элит – жилье премиум класса находится в самых богатых районах города. Это центр или отдаленные городские поселки, рядом с обеспеченными соседями. Как и на территории бизнеса – элит имеет все удобства, о которых многим остается только мечтать.
Определится с классом легко – исходите из своих возможностей. К сожалению, имея ставку обычного учителя в общеобразовательной школе – перебраться в элит класс будет практически невозможно. Если вы, конечно, не выиграете лотерейный билет или не имеете свой личный бизнес, а школа – просто увлечение. Но заехать в класс комфорт – вполне вероятно. Не стоит расстраиваться, что нет возможности приобрести дорогую квартиру в хорошем районе, а вот задуматься о своем развитии – обязательно!
Приступаем к поискам
- Прежде всего – сузьте круг поиска. Есть куча интернет источников, которые предлагают различные квартиры в любых районах вашего города – воспользуйтесь ими. Подберите район, который вам нравится. Где есть школа, парк, детские и спортивные площадки, остановки метро. Тогда всем будет удобно.
В поиске квартиры поговорка «чем больше – тем лучше» - не работает. И риелторы, которые начнут предлагать кататься по всему городу – просто ищут выгоду, а не выгодное предложение для вас. Избегайте таких «специалистов».
- Изучив и найдя район – пообщайтесь с местными жителями или загляните в комментарии на сайт, где нашли будущее жилое местечко. Кто-кто, а проживающие люди с удовольствием поделятся жалобами и преимуществами в месте, где живут. Поэтому не стесняйтесь и не ленитесь погулять по району, в котором хотите жить. Ведь квартира – это долговременное или вечное место вашего пребывания.
- Обратите внимание на соответствие цена-качество. Многие застройщики продают свои объекты обманным путем. Сначала покупающему будет казаться, что квартира и правда отличная, да и цена не такая уж и высокая. А в процессе ремонта: стены окажутся картонными, из щелей вылезут муравьи, звукоизоляции вообще нет, а окна в спальню – не предусмотрены. Но вы уже успели все оформить и купить «заветную» квартирку за бешеные деньги. Поэтому будьте внимательны и даже придирчивы до мелочей.
Для тех, кто уже погулял по будущему райончику, познакомился с его жителями и даже побывал в квартире застройки – можно переходить к основным нюансам – просмотру документации.
Покупка квартиры, на что обратить внимание в документах?
Итак, максимально подходящая квартира найдена, и вы готовы заняться оформлением документов. Тут важно уметь читать между строк и выделять фразы написанные мелким почерком. Именно они часто носят характер условий продажи и получения жилого имущества.
Документы на вторичное жилье:
- Покупка вторичного жилья, на что обратить внимание? Любые документы: договоры купли-продажи, дарения, получения наследства, ренты, мены – все это гласит, что продается вторичное жилье. То есть, квартиры, которые уже находятся в чей-то собственности. Документация должна быть только оригинальной и не содержать признаки подделки. С этим вам поможет юрист, разбирающейся в сделках купли-продажи. Так же, обратите внимание, если в тексте есть исправления. На каждое исправление должно быть официальное утверждение подписями всех сторон.
- Надлежащая государственная регистрация – она имеется на каждую квартиру. Эта бумага гласит о том, что владелец имеет право собственности на жилье, и оно зарегистрировано именно на этого человека, его фамилию.
- Выписка из единого государственного реестра. Это история вторичного объекта. Кому продавалась, кем получалась или отдавалась по наследству. Рекомендуем обращать внимание на количество сделок, совершенных с этой квартирой. Поскольку помещение, которое часто перепродавалось, дарилось – может быть мошеннической махинацией от аферистов. Реестр позволит узнать, был ли наложен арест на квартиру или возникали суды из-за нее.
- БТИ – документы, позволяющие проверить, соответствует ли квартира всем параметрам и качеству. Проводились ли в ней перепланировки и переустройства. Ведь именно эти показатели требует официального разрешения местного самоуправления.
- Документы продавца. К слову, перед проверкой всех документов на квартиру, стоит проверить и самого продавца. Вы, как покупатель, имеете на это законное право. Попросите его паспорт и проверьте документ на сайте миграционной службы Российской Федерации. Если же вы смотрите квартиру с доверенными лицом продавца – его доверенность, так же должна быть нотариально подтвержденной. Люди – существа хитрые. Мы рекомендуем идти на сделку, осмотр и беседу с юристами, которые поддержат и смогут оценить предложенную стоимость, продавца и состояние квартиры.
Покупка жилья в новостройке – обладает большими преимуществами, чем на вторичном рынке. Но терять бдительность и внимательность – не стоит. Новое жилье – это хорошо, а прозрачность и достоверность документов на него – еще лучше.
Документы на первичное жилье:
- Учредительные документы от компании-застройщика.
- Декларация на проект.
- Лицензия и разрешение на проведение строительства в определенной зоне.
- Права собственности на землю, или договор на аренду.
- Документы о финансовом состоянии компании.
Обратите внимание на совпадение юридического и фактического адреса застройщиков на всех документах. На имена и фамилии владельцев, а точнее их совпадении. Уже не осталось ни одной компании, которая не имела бы свой яркий сайт жилого комплекса – загляните и на него.
- Обязательно обратите внимание на срок годности лицензии.
- Разрешение позволит узнать, на все ли объекты есть официальное утверждение, что строить можно.
- Проектная декларация – разрешение от государства на реализацию жилого проекта. Она подтверждает, что все нормы будущего строительства – соблюдены.
- Ознакомьтесь с реквизитами участка, где прописаны: площадь, кадастровый номер, адрес.
Процессы и все тонкости покупки квартиры
Документы проверены и с ними все в порядке. Значит можно покупать квартиру? – не торопитесь.
Найдя желанную и уютную квартирку – стоит провести ее строгий осмотр. А ознакомиться с документами можно и позже. Многие делают наоборот. Но по нашему мнению – так можно потерять больше времени. Например: человек нашел район, мельком успел взглянуть на будущие жилище, и уже сел за проверку бумаг. Но нет, это не совсем верно. Сначала стоит осмотреть и познакомится со всеми уголочками помещения, сделать вывод подходит или нет, а потом тратить уйму времени на проверку.
ТОП-6 факторов конструкции, на которые стоит обратить внимание перед покупкой
- Качество отделки общественных помещений. Может к вашей квартире это и не имеет отношения, но приятно будет заходить в красивый и чистый подъезд. Если вы покупаете новое жилье, то осмотрите: нет ли трещин на потолке, стенах по периметру всего здания. Как ухаживают за лестничными клетками, коридорами и территорией около дома. Ведь всегда приятно жить в чистоте.
- Входные двери. Их ставят самыми первыми при внутренней отделке готового дома. Они должны легко открываться и закрываться. Иметь крепкий замок. Фактически дверь продается вместе с квартирой, поэтому и квартира и дверь должны быть качественными.
- Бетонные конструкции квартиры. Так же стоит уделить внимание трещинам, стыкам и швам. Их присутствие повлечет попадание уличного холода, или небезопасности нахождения. Плохая изоляция тоже остается из-за некачественной бетонной конструкции, а звуки соседей, как вам известно – раздражают. Ее, кстати, легко определить. Если на стенах есть потемнения или налет – будьте готовы к посторонним звукам. Напоминаем, что маленькие трещины внутри квартиры – допустимы. Проводите осмотр днем. В дневном свете легче найти видимые и невидимые дефекты, неровности потолка и стен.
- Окна. Сейчас активно используют пластиковые окна. На них не должны присутствовать трещины и зазоры. Они должны быть отлично изолированными и не пропускать уличный воздух, если окна, конечно же, не открыты.
- Электричество. Сразу проверьте свет. Многие попадают в здания, где электричество могут не проводить еще полгода после заселения. Поэтому возьмите с собой лампочку и вкрутите ее в кабель для люстры/ лампы. Или проведите проверку через розетки, вставив зарядку своего телефона в нее. Помните, розетки должны быть на одном уровне и определенном расстоянии друг от друга.
- Прочие удобства. Отопление, вентиляция, водоснабжение – все должно работать. В летнее время не удастся проверить отопление, если ваш дом не имеет личного обогрева. На местах, где будут унитазы, ванны, раковины – не должно быть следов воды, это обозначит, что ничего не течет без желания хозяина. Делайте пометки в своем акте осмотра, что именно не работает.
Что надо проверить при покупке квартиры, и какие проблемы могут возникнуть?
Бывает так. Район безумно понравился будущему владельцу. Парковая зона, детский сад, ресторанчики, парковка, спортивные площадки и магазины. На фоне всего этого – стоят приятные и аккуратные жилые домики. Панорамные окна манят своей изящностью, и безумно хочется зайти, увидеть мечту своими глазами. Заходя, вас встречает приветливая консьержка, чистый подъезд. Вы открываете дверь квартиры и….. И разочаровываетесь. Находя минус за минусом.
Что делать в таком случае?
- Если квартира не соответствует различным требованиям – требуйте у застройщика исправить все нюансы. Многие покупают квартиры в не самом надлежащем виде, и проводят ремонт самостоятельно. Но разумным ходом станет – просить снизить цену на жилье, за счет того, что далеко не все технические показатели нормативны. Часто везет, и цена падает на квартиру на приличные суммы денег. А умелый владелец устраняет недостатки уже в первую же неделю, не тратя на них больших денег.
- Уже купили, но не посмотрели. И такое бывает. На радостях приобрели помещение, а по нему ремонт плачет. Можно добиться компенсации через суд, но только, имея хорошего юриста. Главное грамотно занести недостатки в акт, и передать дело в суд. Или попытаться решить все мирным путем с самим застройщиком. К слову, многие застройщики идут на встречу, не желая попадать под судебные разбирательства, поскольку это портит их репутацию.
Беспроигрышно купить квартиру можно только в одном варианте. Если вы нашли безупречный район, в котором хотели бы жить. И имеете команду специалистов, помогающих оценить документацию, монтаж, недостатки, комфортабельность квартиры. Самое главное правило – вам должно нравиться, быть комфортно и доступно. Остальное всегда можно исправить, найти компромисс или подыскать более приемлемый и подходящий вариант!
Поэтому, будьте внимательны и пунктуальны при выборе будущего жилья. Выбирайте его, считая все за и против. А после, проводите волшебный процесс ремонта и наслаждайтесь жизнью в своем новеньком домике.