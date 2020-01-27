//Деньги 13+

27 января 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

покупаем квартиру,pixabay.com

Покупка квартиры – заветная мечта многих молодых и зрелых людей. Все мы хотим жить в комфортных и благоприятных условиях. Но больше всего – хочется иметь свое жилище. Знать, что у вас есть дом, в который вы придете, и будете чувствовать себя хозяином. Новое, еще нетронутое, чистое помещение со свежим ремонтом – отличное начало счастливой семейной жизни. Представьте, больше никто не будет ходить и ворчать, что ваша музыка играет слишком громко, что-то лежит не на своем месте, а вы кому-то помешали. Свобода – да и только. Но стоит обратить внимание на несколько важных фактов: нюансы осмотра квартиры и правдивая документация.

Вот, появилась возможность, накопилась нужная сумма денег, чтобы купить родной уголочек – стоит узнать, как сделать все правильно. Ошибочно думать, что покупка квартиры это:

Посмотрел. Оформил документы. Заплатил. Переехал.

Вовсе нет. Процесс приобретения жилья занимает много сил и времени. Имеет несколько серьезных этапов, про которые мы расскажем ниже. Так же, один из самых неприятных факторов – вас могут обмануть. Все чаще, мошенники проворачивают различные махинации с продажами квартир. Например: подкидывают липовые документы, продают чужие квартиры, берут аванс за жилье и пропадают. Бороться с такой преступностью – особо тяжело. Но, имея знания и понимание, как проходить процесс просмотра, оформления и покупки квартиры – вы будете застрахованы от неверных решений.

Поэтому, для того чтобы уведомить вас о возможных подставах, подводных камнях и опасностях – мы подготовили материал. Он поможет:

Узнать, на что обращать внимание при покупке квартиры.

Какие нюансы при покупке квартиры в документации.

Когда покупаешь жилье, какие процессы должен пройти?

Какие проблемы при покупке квартиры могут возникнуть?

Все тонкости покупки квартиры в беспроигрышном варианте.

Более того, мы научим вас проводить осмотр помещения, которое вы хотите приобрести. Расскажем о 5-ти самых главных правилах удачной покупки жилого пространства.

Если вы готовы ознакомиться с информацией и вам не терпится забрать ключи от честного застройщика – переходите быстрее к прочтению!

Что важно знать при покупке квартиры и как начать поиски?

Самое время определиться в какой категории жилья вы бы хотели жить.

Разделяют 4 вида жилых помещений: эконом, комфорт, бизнес, элит.

Эконом – квартиры с небольшой квадратурой, в новостройках или в старых домах. Здания для эконом класса строят из панелей. Специалисты оговаривают, что панельные дома могут служить не больше 30-40 лет. Дальше у владельцев квартир возникают проблемы ремонтного характера. Их располагают в отдаленных районах от основных инфраструктур, не в самых лучших условиях по меркам экологии. Зато продаются они достаточно быстро и по недорогим ценам. Комфорт – квадратура больше, потолки выше. Класс комфорт имеет более хорошие условия проживания, конструкции самого дома. Все чаще, застройщики вкладывают сумму на постройку комфорт домов. Поскольку они не бьют по карману, и имеют спрос среди молодых семей. Бизнес – элитные районы, большие квадраты. Постройки бизнес класса на своей территории обзаводятся детскими садами, школами, площадками, бутиками и дорогими продуктовыми магазинами. Что уж говорить? – Элитно жить не запретишь. Конечно цены на квартиры бизнес класса – умопомрачительные и начинаются от 9-10 миллионов рублей на новое помещение. Но богатая инфраструктура, предполагаемые парки и детские зоны – это необходимо в шаговой доступности для людей, покупающих квартиру в бизнесе. Премиум или элит – жилье премиум класса находится в самых богатых районах города. Это центр или отдаленные городские поселки, рядом с обеспеченными соседями. Как и на территории бизнеса – элит имеет все удобства, о которых многим остается только мечтать.

Определится с классом легко – исходите из своих возможностей. К сожалению, имея ставку обычного учителя в общеобразовательной школе – перебраться в элит класс будет практически невозможно. Если вы, конечно, не выиграете лотерейный билет или не имеете свой личный бизнес, а школа – просто увлечение. Но заехать в класс комфорт – вполне вероятно. Не стоит расстраиваться, что нет возможности приобрести дорогую квартиру в хорошем районе, а вот задуматься о своем развитии – обязательно!

Приступаем к поискам

Прежде всего – сузьте круг поиска. Есть куча интернет источников, которые предлагают различные квартиры в любых районах вашего города – воспользуйтесь ими. Подберите район, который вам нравится. Где есть школа, парк, детские и спортивные площадки, остановки метро. Тогда всем будет удобно.

В поиске квартиры поговорка «чем больше – тем лучше» - не работает. И риелторы, которые начнут предлагать кататься по всему городу – просто ищут выгоду, а не выгодное предложение для вас. Избегайте таких «специалистов».

В поиске квартиры поговорка «чем больше – тем лучше» - не работает. И риелторы, которые начнут предлагать кататься по всему городу – просто ищут выгоду, а не выгодное предложение для вас. Избегайте таких «специалистов». Изучив и найдя район – пообщайтесь с местными жителями или загляните в комментарии на сайт, где нашли будущее жилое местечко. Кто-кто, а проживающие люди с удовольствием поделятся жалобами и преимуществами в месте, где живут. Поэтому не стесняйтесь и не ленитесь погулять по району, в котором хотите жить. Ведь квартира – это долговременное или вечное место вашего пребывания.

Обратите внимание на соответствие цена-качество. Многие застройщики продают свои объекты обманным путем. Сначала покупающему будет казаться, что квартира и правда отличная, да и цена не такая уж и высокая. А в процессе ремонта: стены окажутся картонными, из щелей вылезут муравьи, звукоизоляции вообще нет, а окна в спальню – не предусмотрены. Но вы уже успели все оформить и купить «заветную» квартирку за бешеные деньги. Поэтому будьте внимательны и даже придирчивы до мелочей.

Для тех, кто уже погулял по будущему райончику, познакомился с его жителями и даже побывал в квартире застройки – можно переходить к основным нюансам – просмотру документации.

Покупка квартиры, на что обратить внимание в документах?

Итак, максимально подходящая квартира найдена, и вы готовы заняться оформлением документов. Тут важно уметь читать между строк и выделять фразы написанные мелким почерком. Именно они часто носят характер условий продажи и получения жилого имущества.

Документы на вторичное жилье:

Покупка вторичного жилья, на что обратить внимание? Любые документы: договоры купли-продажи, дарения, получения наследства, ренты, мены – все это гласит, что продается вторичное жилье. То есть, квартиры, которые уже находятся в чей-то собственности. Документация должна быть только оригинальной и не содержать признаки подделки. С этим вам поможет юрист, разбирающейся в сделках купли-продажи. Так же, обратите внимание, если в тексте есть исправления. На каждое исправление должно быть официальное утверждение подписями всех сторон.

Надлежащая государственная регистрация – она имеется на каждую квартиру. Эта бумага гласит о том, что владелец имеет право собственности на жилье, и оно зарегистрировано именно на этого человека, его фамилию.

Выписка из единого государственного реестра. Это история вторичного объекта. Кому продавалась, кем получалась или отдавалась по наследству. Рекомендуем обращать внимание на количество сделок, совершенных с этой квартирой. Поскольку помещение, которое часто перепродавалось, дарилось – может быть мошеннической махинацией от аферистов. Реестр позволит узнать, был ли наложен арест на квартиру или возникали суды из-за нее.

БТИ – документы, позволяющие проверить, соответствует ли квартира всем параметрам и качеству. Проводились ли в ней перепланировки и переустройства. Ведь именно эти показатели требует официального разрешения местного самоуправления.

Документы продавца. К слову, перед проверкой всех документов на квартиру, стоит проверить и самого продавца. Вы, как покупатель, имеете на это законное право. Попросите его паспорт и проверьте документ на сайте миграционной службы Российской Федерации. Если же вы смотрите квартиру с доверенными лицом продавца – его доверенность, так же должна быть нотариально подтвержденной. Люди – существа хитрые. Мы рекомендуем идти на сделку, осмотр и беседу с юристами, которые поддержат и смогут оценить предложенную стоимость, продавца и состояние квартиры.

Покупка жилья в новостройке – обладает большими преимуществами, чем на вторичном рынке. Но терять бдительность и внимательность – не стоит. Новое жилье – это хорошо, а прозрачность и достоверность документов на него – еще лучше.

Документы на первичное жилье:

Учредительные документы от компании-застройщика.

Декларация на проект.

Лицензия и разрешение на проведение строительства в определенной зоне.

Права собственности на землю, или договор на аренду.

Документы о финансовом состоянии компании.

Обратите внимание на совпадение юридического и фактического адреса застройщиков на всех документах. На имена и фамилии владельцев, а точнее их совпадении. Уже не осталось ни одной компании, которая не имела бы свой яркий сайт жилого комплекса – загляните и на него.

Обязательно обратите внимание на срок годности лицензии.

Разрешение позволит узнать, на все ли объекты есть официальное утверждение, что строить можно.

Проектная декларация – разрешение от государства на реализацию жилого проекта. Она подтверждает, что все нормы будущего строительства – соблюдены.

Ознакомьтесь с реквизитами участка, где прописаны: площадь, кадастровый номер, адрес.

Процессы и все тонкости покупки квартиры

Документы проверены и с ними все в порядке. Значит можно покупать квартиру? – не торопитесь.

Найдя желанную и уютную квартирку – стоит провести ее строгий осмотр. А ознакомиться с документами можно и позже. Многие делают наоборот. Но по нашему мнению – так можно потерять больше времени. Например: человек нашел район, мельком успел взглянуть на будущие жилище, и уже сел за проверку бумаг. Но нет, это не совсем верно. Сначала стоит осмотреть и познакомится со всеми уголочками помещения, сделать вывод подходит или нет, а потом тратить уйму времени на проверку.

ТОП-6 факторов конструкции, на которые стоит обратить внимание перед покупкой

Качество отделки общественных помещений. Может к вашей квартире это и не имеет отношения, но приятно будет заходить в красивый и чистый подъезд. Если вы покупаете новое жилье, то осмотрите: нет ли трещин на потолке, стенах по периметру всего здания. Как ухаживают за лестничными клетками, коридорами и территорией около дома. Ведь всегда приятно жить в чистоте. Входные двери. Их ставят самыми первыми при внутренней отделке готового дома. Они должны легко открываться и закрываться. Иметь крепкий замок. Фактически дверь продается вместе с квартирой, поэтому и квартира и дверь должны быть качественными. Бетонные конструкции квартиры. Так же стоит уделить внимание трещинам, стыкам и швам. Их присутствие повлечет попадание уличного холода, или небезопасности нахождения. Плохая изоляция тоже остается из-за некачественной бетонной конструкции, а звуки соседей, как вам известно – раздражают. Ее, кстати, легко определить. Если на стенах есть потемнения или налет – будьте готовы к посторонним звукам. Напоминаем, что маленькие трещины внутри квартиры – допустимы. Проводите осмотр днем. В дневном свете легче найти видимые и невидимые дефекты, неровности потолка и стен. Окна. Сейчас активно используют пластиковые окна. На них не должны присутствовать трещины и зазоры. Они должны быть отлично изолированными и не пропускать уличный воздух, если окна, конечно же, не открыты. Электричество. Сразу проверьте свет. Многие попадают в здания, где электричество могут не проводить еще полгода после заселения. Поэтому возьмите с собой лампочку и вкрутите ее в кабель для люстры/ лампы. Или проведите проверку через розетки, вставив зарядку своего телефона в нее. Помните, розетки должны быть на одном уровне и определенном расстоянии друг от друга. Прочие удобства. Отопление, вентиляция, водоснабжение – все должно работать. В летнее время не удастся проверить отопление, если ваш дом не имеет личного обогрева. На местах, где будут унитазы, ванны, раковины – не должно быть следов воды, это обозначит, что ничего не течет без желания хозяина. Делайте пометки в своем акте осмотра, что именно не работает.

Что надо проверить при покупке квартиры, и какие проблемы могут возникнуть?

Бывает так. Район безумно понравился будущему владельцу. Парковая зона, детский сад, ресторанчики, парковка, спортивные площадки и магазины. На фоне всего этого – стоят приятные и аккуратные жилые домики. Панорамные окна манят своей изящностью, и безумно хочется зайти, увидеть мечту своими глазами. Заходя, вас встречает приветливая консьержка, чистый подъезд. Вы открываете дверь квартиры и….. И разочаровываетесь. Находя минус за минусом.

Что делать в таком случае?

Если квартира не соответствует различным требованиям – требуйте у застройщика исправить все нюансы. Многие покупают квартиры в не самом надлежащем виде, и проводят ремонт самостоятельно. Но разумным ходом станет – просить снизить цену на жилье, за счет того, что далеко не все технические показатели нормативны. Часто везет, и цена падает на квартиру на приличные суммы денег. А умелый владелец устраняет недостатки уже в первую же неделю, не тратя на них больших денег.

Уже купили, но не посмотрели. И такое бывает. На радостях приобрели помещение, а по нему ремонт плачет. Можно добиться компенсации через суд, но только, имея хорошего юриста. Главное грамотно занести недостатки в акт, и передать дело в суд. Или попытаться решить все мирным путем с самим застройщиком. К слову, многие застройщики идут на встречу, не желая попадать под судебные разбирательства, поскольку это портит их репутацию.

Беспроигрышно купить квартиру можно только в одном варианте. Если вы нашли безупречный район, в котором хотели бы жить. И имеете команду специалистов, помогающих оценить документацию, монтаж, недостатки, комфортабельность квартиры. Самое главное правило – вам должно нравиться, быть комфортно и доступно. Остальное всегда можно исправить, найти компромисс или подыскать более приемлемый и подходящий вариант!

Поэтому, будьте внимательны и пунктуальны при выборе будущего жилья. Выбирайте его, считая все за и против. А после, проводите волшебный процесс ремонта и наслаждайтесь жизнью в своем новеньком домике.