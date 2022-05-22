В Челябинской области в конце мая выпал снег

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22 мая 2022, 10:16 Анна Семенова

Снег решил вновь заявить о себе в Челябинской области. Фото: телеграм-канал нацпарка Зигальга

В национальном парке «Зигальга» лежат сугробы.

В последние несколько лет южноуральцы в мае уже изнывали от жары. И тем, кто жаловался, природа в нынешнем сезоне уступила – подбросила снега аккурат к приходу лета.

Например, в нацпарке «Зигальга» сегодня с утра запечатлели сугробы, весна здесь дала похозяйничать зиме в выходные. Однако местные сотрудники отмечают, что снег на хребтах не редкость, даже в июне или июле.

Также о заснеженных дорогах рассказали водители, оказавшиеся в субботу и воскресенье на трассе М-5. Ранним утром всем, кто соскучился по зиме, можно насладиться видом ледяных осадков на обочинах.