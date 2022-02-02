Челябинские сурки отказались предсказывать весну

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2 февраля 2022, 12:59 Анна Семенова

Челябинские сурки Соня и Фил спокойно спят в своих норках. Фото: Челябинский зоопарк

Вместо них прогноз дадут выдры.

Сегодня, 2 февраля, на Западе отмечают День сурка. Однако в Америке праздник отменили. Дело в том, что главный предсказатель, Сурок Мэл, проживающий в штате Нью-Джерси, скончался прямо накануне события. А замену ему не нашли, все собратья Мэла еще спят.

Не собираются просыпаться и сурки в челябинском зоопарке. Соня и Фил будут почивать как минимум до мая, а прогнозом погоды займутся в этом году выдры.

Кстати

Как сурок определяет приход весны?

У зверя, вылезшего из норы, есть два сценария. Если он не увидит собственную тень и спокойно покинет свое убежище, значит, по приметам, весна придет рано. А вот если на дворе солнечно, и сурок, заметив свою тень, вернется в домик, скорого потепления ждать не стоит.

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