Челябинские сурки отказались предсказывать весну

Сегодня, 2 февраля, на Западе отмечают День сурка. Однако в Америке праздник отменили. Дело в том, что главный предсказатель, Сурок Мэл, проживающий в штате Нью-Джерси, скончался прямо накануне события. А замену ему не нашли, все собратья Мэла еще спят.
Не собираются просыпаться и сурки в челябинском зоопарке. Соня и Фил будут почивать как минимум до мая, а прогнозом погоды займутся в этом году выдры.
Кстати
Как сурок определяет приход весны?
У зверя, вылезшего из норы, есть два сценария. Если он не увидит собственную тень и спокойно покинет свое убежище, значит, по приметам, весна придет рано. А вот если на дворе солнечно, и сурок, заметив свою тень, вернется в домик, скорого потепления ждать не стоит.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.