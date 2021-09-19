В Челябинской области выпал первый снег

Первый снежок выпал на Зюраткуле. Местные базы отдыха поделились красивыми фотографиями белых хлопьев на еще зеленых деревьях и траве. Однако, туристы, оказавшиеся в горах, сообщают, что их заметает настоящая метель, видимости почти нет.
Кроме того, сказалась непогода и на автомобилистах. Всю ночь трассы в горных районах заметало, скопились большие пробки. Как сообщает сайт «Челябинск Сегодня», водители стараются не спешить, так как по М5 едет много большегрузов. Утром ситуация на трассах стала лучше, хотя днем, по прогнозам синоптиков, также может пройти мокрый снег.
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