Синоптик Александр Шувалов назвал циклоническую циркуляцию главной причиной мощных дождей в Керчи

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17 июня 2021, 12:48

фото: vk.com/aksenovrk

Синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал циклоническую циркуляцию главной причиной мощных дождей в Керчи. Ливни обрушились на Крым в ночь на четверг.

В результате в Керчи подтоплены более 200 жилых домов, больница и центр города остались без электроэнергии, а глава Крыма Сергей Аксёнов осматривает последствия природной стихии, перемещаясь на надувной лодке.

Александр Шувалов, рассказал, что весной и в начале лета для Черноморского региона характерно преобладание циклонической циркуляции, - передает RT. Как объяснил синоптик: «Это означает в первую очередь мощное развитие кучево-дождевых облаков. Именно они, образовывая грозовые ячейки, кластеры кучево-дождевых облаков, дают такие мощные осадки».

По словам метеоролога, эта циклоническая циркуляция и явилась главной причиной, по которой на Черноморском побережье довольно долго стоит прохладная и дождливая погода. Шувалов прогнозирует, что вероятность ливневых осадков пока ещё сохраняется , но «она будет потихонечку спадать».

На сайте крымского управления МЧС опубликовано сообщение администрации Керчи. В нём говорится, что "вследствие обильных осадков вышла из берегов река Мелек-Чесме". Совместными усилиями МЧС и администрации города принимаются все меры, задействована тяжелая техника, общественный транспорт и плавсредства. Жителей Керчи просят воздержаться от выезда на личном автотранспорте, поскольку многие улицы и перекрёстки непроездные. Обесточена центральная часть города, больница №1. КРЭС обследует электротрансформаторные подстанции. Устанавливается генератор для работы больницы. Подача электроэнергии возобновится, как только это станет возможным после ликвидации последствий непогоды и проведения аварийно-восстановительных работ. В спасательной операции задействованы шесть лодок, более 10 единиц крупной техники. Людей эвакуируют. Для жителей Керчи организован пункт временного размещения по адресу: ул. Войкова, 30.

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