В Москве выпало около 40% месячной нормы осадков

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29 мая 2021, 22:22

ливень, фото: pixabay.com

В Москве за день выпало около 40% месячной нормы осадков, или 20 миллиметров. Это зафиксировала главная столичная метеостанция в районе ВДНХ. Для мая в столице месячной нормой считается 51 миллиметр.

Сильный ливень в Москве вызвал подтопления и перебои в работе общественного транспорта на некоторых улицах, в том числе на Боровском шоссе и Комсомольской площади, местами затопило Московский зоопарк. Из-за упавшего дерева было перекрыто движение транспорта на улице Вильгельма Пика.

Дожди закончатся в столице лишь к 1 июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, добавив, что обильных осадков не будет уже со второй половины дня воскресенья, 30 мая.

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