Челябинская область готовится к весенним паводкам

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4 марта 2021, 17:17 Татьяна Михайлова Источник: Губерния

Фото Олега Каргаполова, "Вечерний Челябинск"

Эксперты считают, что в этом году затопление или подтопление грозит 52 населенным пунктам региона. Это может произойти из-за таяния снега и выпадения большого количества осадков.

Как рассказал изданию «Губерния» врио начальника областного ГУ МЧС по гражданской обороне и защите населения Владимир Копытов, прогноз паводков сделан на основе развития паводковой обстановки в предыдущие годы. В 2021 году под угрозой затопления могут оказаться 3,7 тысячи жилых домов и приусадебных участков. Избежать возникновения чрезвычайных ситуаций поможет разработанный план мероприятий, в том числе по ослаблению льда. Для его выполнения будут привлечены почти 10 тысяч человек и 2 тысячи единиц техники. Территории Челябинской области получили рекомендации регионального управления МЧС по подготовке к паводкоопасному периоду.

Добавим, что обычно половодье на Южном Урале начинается с апреля и заканчивается примерно 20 мая.