Температурные «качели» в Челябинской области не останавливаются
12 февраля 2021, 09:36[ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В Челябинске после 30-градусных морозов вновь ожидаются плюсовые температуры. Синоптики сообщили о погодных «качелях» на Южном Урале.
Со слов главного метеоролога Челябинской области Надежды Ячменевой, погода с плюсом ожидается на Южном Урале к выходным. Правда, уже через пару дней после этого снова столбики градусника опустятся к минусу. По мнению специалиста, называть погоду этой зимы аномальной, преждевременно. Но в связи с глобальными изменениями климата резкие температурные перепады происходят чаще, чем раньше.
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