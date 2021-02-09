Холода и метели вернулись в Челябинскую область

Сегодня, 9 февраля, на Южном Урале, несмотря на недавнюю «оттепель» снова похолодало. Снег, метели, ветер порывы, которого местами ожидаются до 15-20 метров в секунду. Зима снова вступила в свои права. Ближайшей ночью по области ожидаются морозы до минус 26-31 градуса. В Челябинске температура упадет до минус 29 градусов.
Напомним, 9 февраля, из-за низких температур отменены занятия у школьников Челябинска. С 1 по 4 класс обеих смен. А вот в Златоусте уроки отменили для всех учащихся школ.
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