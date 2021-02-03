Погоду на Южном Урале предсказала рысь

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3 февраля 2021, 13:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Дмитрия Куткина

Какой будет предстоящая весна не знают даже спецслужбы. Синоптики – фантазеры уже наобещали Уралу и Сибири «фантастическое потепление» - на 12 – 13 градусов. Но южноуральская погода привыкла удивлять.

Чтобы статистика прогнозов была разнообразной, в челябинском зоопарке предсказать «весенние погоды» предложили кошкам, с «метео» кисточками на ушах. Рыси на выбор предложили игрушки с погодной символикой. Рысь по кличке Персик не задумываясь выбрал игрушку со снежинкой. Ранее в челябинском зверинце погоду предсказывали сурки. Рыси прогнозами занялись впервые. В итоге, по - рысиному чутью стоит ждать поздней, прохладной весенней погоды. Кто угадал: синоптики или звери? Покажет март.