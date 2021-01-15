На юге Крыма выпал снег

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15 января 2021, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]

Ялта, фото: nowcrimea.ru

Снег выпал сегодня на Южном берегу Крыма впервые за эту зиму. Жителей и гостей Ялты призвали воздержаться от поездок в горы. Синоптики прогнозируют приход аномальных морозов - до минус 10 градусов ночью.

Метеорологи советуют укрыть пальмы и другие зеленые насаждения.

Местные жители рады снегу, так как он может пополнить водохранилища полуострова.