Какая погода ожидает россиян на Новый год

На севере европейской части РФ, в центральных регионах, Приморье и на тихоокеанском побережье во второй половине декабря будут властвовать циклоны, поэтому погода там будет более теплая, чем обычно.
Так прогнозируют синоптики центра погоды "Фобос".
На юг Русской равнины, Урал, Сибирь, и большую часть Дальнего Востока придут настоящие морозы. Например, в сибирском регионе средняя температура в праздничные дни может быть на 5 и больше градусов ниже нормы.
В Москве в эти дни будет довольно комфортно - много снега под ногами и приятный морозец - от 6 до 11 градусов.
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