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Какая погода ожидает россиян на Новый год

, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]

Какая погода ожидает россиян на Новый год
Новый год, фото: pixabay.com

На севере европейской части РФ, в центральных регионах, Приморье и на тихоокеанском побережье во второй половине декабря будут властвовать циклоны, поэтому погода там будет более теплая, чем обычно.

Так прогнозируют синоптики центра погоды "Фобос".

На юг Русской равнины, Урал, Сибирь, и большую часть Дальнего Востока придут настоящие морозы. Например, в сибирском регионе средняя температура в праздничные дни может быть на 5 и больше градусов ниже нормы.

В Москве в эти дни будет довольно комфортно - много снега под ногами и приятный морозец - от 6 до 11 градусов.

НС

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Власти Франции начали поиск радикальных мусульман в мечетях страны

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Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в республике будет проведена проверка 76 мечетей на предмет распространения радикальных идей. Решение Парижа может обострить и без того бушующий почти в полную силу межконфессиональный конфликт, разгоревшийся на фоне неосторожных высказываний президента Эммануэля Макрона и убийства учителя, который показывал школьникам карикатуру на пророка Мухаммеда.

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