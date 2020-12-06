Какая погода ожидает россиян на Новый год

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6 декабря 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]

Новый год, фото: pixabay.com

На севере европейской части РФ, в центральных регионах, Приморье и на тихоокеанском побережье во второй половине декабря будут властвовать циклоны, поэтому погода там будет более теплая, чем обычно.

Так прогнозируют синоптики центра погоды "Фобос".

На юг Русской равнины, Урал, Сибирь, и большую часть Дальнего Востока придут настоящие морозы. Например, в сибирском регионе средняя температура в праздничные дни может быть на 5 и больше градусов ниже нормы.

В Москве в эти дни будет довольно комфортно - много снега под ногами и приятный морозец - от 6 до 11 градусов.