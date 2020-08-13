Жителей Кубани предупредили об угрозе подтоплений из-за ливней

Аргументы Недели → Метеоновости 13+

13 августа 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани ожидаются грозовые ливни с градом и шквалистым усилением ветра. 13 августа в регионе объявлено экстренное предупреждение по неблагоприятным метеоявлениям.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и в течение дня 13 августа на территории края пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра до 20 м/с, местами возможен град. На Черноморском побережье Кубани есть опасность формирования смерчей в море, высока вероятность образования смерчей на участке побережья от Анапы до Магри.

В связи с непогодой главное управление МЧС России пор Краснодарскому краю предупреждает жителей и гостей Кубани об опасности возникновения ЧС и происшествий из-за подтопления сельхозугодий и территории населенных пунктов. В реках и водоемах прогнозируется резкий подъем уровней воды, в результате чего существует вероятность затопления пониженных участков, не имеющих естественного стока, размыв берегов, прорыв дамб и плотин прудов, а также активизация оползневых процессов.

Также стихия может привести к подмыву опор мостов, земляных насыпей ж/д путей, опор ЛЭП и, как следствие, к нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения.

ГУ МЧС напоминает жителям и гостям края о необходимости соблюдать меры предосторожности и по возможности избегать опасных мест. В случае возникновения ЧС звонить по телефонам «01» (единый телефон спасения), «101» (с мобильных телефонов), 8 (861) 268-64-40 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).