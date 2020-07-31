Выходные с ливнями и градом ожидают жителей Кубани
31 июля 2020, 18:53[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
В субботу, 1 августа, и в воскресенье, 2 августа, в Краснодарском крае ожидаются ливни с грозами и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. Местами пройдет град. На малых реках в юго-восточных и юго-западных районах края и на побережье Черного моря из-за непогоды возможен подъём уровня воды с превышением неблагоприятных отметок.
На участке побережья от Анапы до Магри высока опасность формирования смерчей над морем.
Также на выходных в северной половине края сохранится высокая пожароопасность 4 класса, а местами на Черноморском побережье – чрезвычайная пожароопасность 5 класса.
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю призывает жителей и гостей Кубани быть предельно внимательными и осторожными, не подвергать риску свои жизнь и здоровье и позаботиться о сохранности своего имущества.
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