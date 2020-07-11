В московском метеобюро рассказали о погоде на следующей неделе
11 июля 2020, 22:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, какая погода ожидает москвичей и жителей Московской области в начале следующей недели. Погоду будет определять атлантический циклон.
Такой, как в эти дни, солнечной погоды уже не будет. Завтра начнутся дожди, температура воздуха будет падать. В понедельник будет облачно и дождливо. Температура +25…+27 °С, по области +20…+27 °С. Во вторник и среду ожидается +21…+23 °С.
Татьяна Позднякова отметила, что такая погода, вероятно, будет преобладать всю следующую неделю.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.