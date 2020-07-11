В московском метеобюро рассказали о погоде на следующей неделе

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11 июля 2020, 22:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

дожди, фото: pixabay.com

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, какая погода ожидает москвичей и жителей Московской области в начале следующей недели. Погоду будет определять атлантический циклон.

Такой, как в эти дни, солнечной погоды уже не будет. Завтра начнутся дожди, температура воздуха будет падать. В понедельник будет облачно и дождливо. Температура +25…+27 °С, по области +20…+27 °С. Во вторник и среду ожидается +21…+23 °С.

Татьяна Позднякова отметила, что такая погода, вероятно, будет преобладать всю следующую неделю.