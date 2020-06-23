Синоптки прогнозируют жаркую погоду в Москве в ближайшие выходные

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23 июня 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

солнечный день, фото: pexels.com

Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Москве в ближайшие выходные. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в выходные дни не исключено, что температура воздуха повысится даже до 30 градусов.

По данным синоптиков на юге столичного региона могут собраться дожди, так как там погоду будет определять тёплый фронт южного циклона. Температура воздуха в Москве повысится до плюс 21 градуса.

В последующие дни влияние антициклона прослеживаться не будет, и температура продолжит расти. В среду, 24 июня, в Москве ожидается комфортная погода - плюс 23 - 24 градуса.

Во второй половине недели рост температуры продолжится, поднимется до плюс 25 - 28 градусов в дневные часы.

Синоптик объяснила, что пришёл тёплый воздух, который дальше будет прогреваться под лучами солнца.