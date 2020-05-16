«И снова сильный ветер». Москвичей призвали быть осторожнее

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16 мая 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, ветер

Московский Центр организации дорожного движения призвал в субботу и воскресенье быть осторожными, поскольку в Москве усилится ветер. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

"И снова сильный ветер... Наши рекомендации те же: будьте осторожны, #оставайтесьдома", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

По данным портала "Метеоновости", в субботу погоду в Московском регионе определяет северо-восточная периферия антициклона.

Резкого потепления не будет как до конца этой недели, так и на следующей. Температура будет повышаться очень медленно, на один-два градуса.