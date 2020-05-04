В столице объявлено экстренное предупреждение

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4 мая 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, гроза

В столице ожидается гроза с дождем и усиление ветра с порывами до 12-17 м/с. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве. Ведомство призывает быть горожан осторожными.

В связи с ухудшением погоды водителям стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также во время грозы нельзя находиться у водоёмов, купаться, рыбачить.

При сильном ветре, порывы которого могут достигать 12-17 метров в секунду, рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, нельзя укрываться под деревьями.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидается в столичном регионе 9 мая.