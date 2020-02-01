Синоптики обещают россиянам морозы

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1 февраля 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Следующая неделя в центральных областях европейской территории России начнется с весенней погоды. В ночь на понедельник, 3 февраля, будет около нуля, а днем от плюс 1 до плюс 6 градусов тепла.

Однако, с середины следующей недели в центральных областях Европейской России начнется похолодание. Об этом рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Уже 5 февраля днем будет около минус трех–восьми градусов, а ночью и вовсе подморозит до минус шести–одиннадцати. В конце недели температура днем составит от минус пяти до минус десяти градусов.