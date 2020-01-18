Синоптики пообещали столичным жителям метель

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18 января 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В российскую столицу скоро придет похолодание, в Москве установится облачная и ветреная погода. Об этом рассказал "Вечерней Москве" специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центральных и северо-западных регионах РФ

По словам синоптика, москвичам и гостям столицы следует ожидать метель в середине грядущей недели: "В ночь со среды на четверг ожидается значительное похолодание. Температура опустится до минус шести".

В ближайшие же дни характер погоды в Москве и Подмосковье не изменится: в понедельник, 20 января будет облачно, местами пройдут небольшие осадки. Днем будет от -1 до +1, ночью ожидается от -3 до -1.

Во вторник станет теплее: до +3+5 градусов днем, до 2 градусов выше нуля ночью. Пасмурной с небольшими осадками окажется среда, 22 января. В Москве и Подмосковье будет облачно, от -1 до +4 градусов.