Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Метеоновости 13+

В Москве зафиксирован первый в 2020 году температурный рекорд

, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве зафиксирован первый в 2020 году температурный рекорд
фото: pixabay.com

Температура воздуха в российской столице в четверг, 16 января, достигла рекордных значений 1925 года. Об этом сегодня заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня уже в утренние часы температура в Москве повторила рекорд 1925 года. В 8:00 мск она составила плюс 3,1 градуса. Именно такое значение является суточным максимумом для 16 января", - отметил синоптик.

Тишковец подчеркнул, что подобного тепла в столице России в этот день не было вот уже на протяжении 94 лет. Кроме того, это первый температурный рекорд, зафиксированный метеорологами в наступившем 2020 году.

В начале января москвичей предупредили о начале "европейской зимы", пришедшей на замену "крымской". Она характеризуется мягким температурным фоном, способствующим образованию устойчивого снежного покрова.

АС

//картина дня

Общество

Михаил Мишустин: цифровизация, бизнес, госуправление

Михаил Мишустин: цифровизация, бизнес, госуправление

После обращения президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию, правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. На его место встанет Михаил Мишустин, приверженец свободного бизнеса и цифровизации.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, планируется провести до 1 мая 2020 года. По некоторым данным, Совет верхней палаты российского парламента утвердит план реализации положений послания президента Федеральному собранию…

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, планируется провести до 1 мая 2020 года. По некоторым данным…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Число пострадавших после того, как самолет сбросил топливо на школы в Калифорнии, значительно увеличилось. Уже более 60 человек обратились за медицинской помощью из-за…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Итак, сейчас «Зенит» работает в Катаре. Здесь контрольные матчи состоятся 21 и 25 января - с катарским «Аль-Увайнахом» и австрийским «Ред Булл Зальцбургом» соответственно…