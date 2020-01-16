В Москве зафиксирован первый в 2020 году температурный рекорд

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16 января 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Температура воздуха в российской столице в четверг, 16 января, достигла рекордных значений 1925 года. Об этом сегодня заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня уже в утренние часы температура в Москве повторила рекорд 1925 года. В 8:00 мск она составила плюс 3,1 градуса. Именно такое значение является суточным максимумом для 16 января", - отметил синоптик.

Тишковец подчеркнул, что подобного тепла в столице России в этот день не было вот уже на протяжении 94 лет. Кроме того, это первый температурный рекорд, зафиксированный метеорологами в наступившем 2020 году.

В начале января москвичей предупредили о начале "европейской зимы", пришедшей на замену "крымской". Она характеризуется мягким температурным фоном, способствующим образованию устойчивого снежного покрова.