Температура в Москве 13 января может установить очередной рекорд

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11 января 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В начале грядущей недели температура в Москве и Московской области приблизится к рекордным значениям за все время метеорологических наблюдений. Об этом сегодня сообщили в Гидрометцентре России. Синоптики: снегопад не покинет Москву до вечера субботы

И.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что следующая неделя в столице начнется с повышения температуры. Так, в понедельник, 13 января, будет от -1 до +1 градуса ночью и от +2 до +4 градусов днем.

"Очередное повышение температуры. Ну совсем это не зимняя температура. Температура [в течение недели] приблизится к рекордным значениям за весь период наблюдения", - сообщил Вильфанд, которого цитирует агентство ТАСС.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на завлабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину, абсолютный рекорд температуры для 13 января был установлен в 2005 году. Тогда столбик термометра поднялся до +3,7 градуса.