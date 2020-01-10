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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Синоптик поведал москвичам о погоде на старый Новый год

, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]

Синоптик поведал москвичам о погоде на старый Новый год
фото: pixabay.com

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал москвичам и гостям столицы, какую погоду ожидать в Москве на старый Новый год - с 13-го на 14-е января (по старому стилю). 

 

"Новогодняя ночь не ожидается холодной. Ночные температуры - от -4 до +1 градуса, дневные - от +2 до +3 градусов. Можно было ожидать, что к Старому Новому году будет морозец, но ничего подобного", - сообщил он.

Таким образом, Старый Новый год в российской столице будет бесснежным и теплым. Жителей ожидает облачная погода, преимущественно без осадков. Напомним, в пятницу был объявлен желтый уровень погодной опасности.

АС

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