Синоптик поведал москвичам о погоде на старый Новый год

//Метеоновости 13+

10 января 2020, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал москвичам и гостям столицы, какую погоду ожидать в Москве на старый Новый год - с 13-го на 14-е января (по старому стилю).

"Новогодняя ночь не ожидается холодной. Ночные температуры - от -4 до +1 градуса, дневные - от +2 до +3 градусов. Можно было ожидать, что к Старому Новому году будет морозец, но ничего подобного", - сообщил он.

Таким образом, Старый Новый год в российской столице будет бесснежным и теплым. Жителей ожидает облачная погода, преимущественно без осадков. Напомним, в пятницу был объявлен желтый уровень погодной опасности.