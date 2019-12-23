В Москве температура установила полуторавековой рекорд

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23 декабря 2019, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Температура воздуха в российской столице в понедельник, 23 декабря, установила абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Об этом сегодня сообщили в столичном метеобюро.

Столбики термометров на базовой метеостанции на ВДНХ к 20:00 поднялись до 6,2 градуса тепла, что на 0,3 градуса больше прежнего рекорда, установленного 23 декабря 2015 года. Это уже третий рекорд с начала зимы.

Так, 18 декабря температура поднялась до рекордных плюс 5,6 градусов тепла, 19 декабря - до плюс 6,5 градусов. С начала декабря средняя температура превышает норму на 6,5 градуса, с начала года - на 2,7 градуса.

Как поясняют синоптики, такая погода обусловлена теплым сектором циклона, насыщенного атлантическим воздухом и полями дождевых туч. В то же время в Москве пасмурно, временами идет дождь, отмечают метеорологи.