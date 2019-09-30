Гидрометцентр пообещал россиянам теплый октябрь

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30 сентября 2019, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Метеорологи прогнозируют теплый октябрь на всей территории России. Температура может превышать норму или быть около нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, теплее нормы будет и на Урале, и в Приволжском округе, в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах. Теплее обычного температуры воздуха ожидаются в Западной Сибири и на Дальнем Востоке.

Однако в некоторых регионах будет несколько холоднее обычного. В частности, по его словам, это ожидает жителей РФ в Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия, передает в понедельник РИА Новости.

Вильфанд добавил, что в южной части европейской территории России, а также на среднем Урале, в Красноярском крае, Иркутской области, на юге Якутии и в устье Амура в ближайшее время ожидается дефицит осадков.

Температура чуть ниже нормы будет в Бурятии, Иркутской, Читинской и Амурской областях, а также на юге Хабаровского края. На остальной территории все около и выше нормы. Среднее превышение нормы составит 1-1,5 градуса.