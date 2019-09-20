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Бабьего лета не будет: синоптики опубликовали прогноз погоды на осень

20 сентября 2019, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Ждать потепления в этом году в столице и Подмосковье уже не стоит – бабье лето в регион не вернется, рассказала метеоролог Марина Макарова.

Как пишет сайт Подмосковье Сегодня, эксперт рассказала, что после осеннего равноденствия солнце уйдет в южное полушарие, что даст начало астрономической осени. Температура воздуха будет только понижаться.

«И баланс температурной поверхности будет становится отрицательным, среднесуточная температура начнет понижаться, на большое тепло уже не стоит рассчитывать», - подчеркнула Макарова.

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