Бабьего лета не будет: синоптики опубликовали прогноз погоды на осень

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20 сентября 2019, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

Ждать потепления в этом году в столице и Подмосковье уже не стоит – бабье лето в регион не вернется, рассказала метеоролог Марина Макарова.

Как пишет сайт Подмосковье Сегодня, эксперт рассказала, что после осеннего равноденствия солнце уйдет в южное полушарие, что даст начало астрономической осени. Температура воздуха будет только понижаться.

«И баланс температурной поверхности будет становится отрицательным, среднесуточная температура начнет понижаться, на большое тепло уже не стоит рассчитывать», - подчеркнула Макарова.