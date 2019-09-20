Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Метеоновости 13+

В Подмосковье из-за низких температур промерзает почва

20 сентября 2019, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Минувшей ночью в Московском регионе погода принесла не только ощутимые холода, но и заморозки на почве.

Как сообщает сайт Подмосковье Сегодня, по данным метеорологов, холоднее всего прошлой ночью было в Михайловском - всего 0,5 градуса. Особенно низкими показания термометров были также в Чехове (один градус) и Электростали (1,1 градуса), пояснили специалисты.

«В такой ситуации в отдельных районах Московской области могли наблюдаться заморозки на почве», - заключили синоптики.
Низкие температуры на этой неделе фиксируют и в других областях Европейской России.

bl

//картина дня

В мире

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Ученые обозначили пять самых вероятных причин нового глобального конфликта. Соответствующая информация содержится в публикации, которая некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании Государственного совета Республики Крым в пятницу, 20 сентября.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет. Родственники актрисы…

Популярный российский бьюти-блогер Андрей Петров записал свой разговор с матерью, в котором признается ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Мама, я гей"…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…

//новости ан

//новости ан