В Подмосковье из-за низких температур промерзает почва

//Метеоновости 13+

20 сентября 2019, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

Минувшей ночью в Московском регионе погода принесла не только ощутимые холода, но и заморозки на почве.

Как сообщает сайт Подмосковье Сегодня, по данным метеорологов, холоднее всего прошлой ночью было в Михайловском - всего 0,5 градуса. Особенно низкими показания термометров были также в Чехове (один градус) и Электростали (1,1 градуса), пояснили специалисты.

«В такой ситуации в отдельных районах Московской области могли наблюдаться заморозки на почве», - заключили синоптики.

Низкие температуры на этой неделе фиксируют и в других областях Европейской России.