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Синоптики составили прогноз погоды на ближайшую зиму

20 сентября 2019, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России на предстоящую зиму. Так, синоптики рассказали о погоде с октября по март. 

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Отмечается, что в декабре столбики термометров будут находиться на уровне средних значений. Исключение составят Урал и Сибирь, где температура превысит норму, а также Западная Сибирь, для которой месяц станет более холодным.

Холодный январь ожидается в Якутии. Февраль 2020 года будет холоднее, чем февраль 2019-го в ЦФО и на большей части СЗФО. Температуры выше нормы ждут Восточную Сибирь и Дальний Восток (кроме юга Камчатки). В марте на юге России, а также на Урале и в Сибири ожидается потепление.

"В целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории РФ температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений", - отмечают синоптики. По данным Росгидромета, вероятность данного прогноза составляет 67-69%.

АС

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