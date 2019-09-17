Метеорологи рассказали, что Подмосковье ожидают заморозки

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17 сентября 2019, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

Подмосковным дачникам следует готовиться к заморозкам, предупреждают метеорологи.

Как пишет сайт "Подмосковье сегодня", пока что температура воздуха не опускается до отрицательных значений из-за облачности, но к концу недели погода изменится. В пятницу количество облаков уменьшится, и в ночь на субботу температура резко понизится.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выпал снег. Белые хлопья за окном утром обнаружили жители Видного.