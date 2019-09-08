В Японии отменили сотню рейсов из-за тайфуна

Из-за приближающегося цунами в Японии отменены уже 103 авиарейса. Об этом сообщают местные СМИ.

Пока эпицентр стихии находится в 140 километрах от острова Хатидзе. Он движется на северо-запад. Его скорость составляет 30 километров в час. Высота волн достигает десяти метров.

Из-за разгула стихии в Японии отменены 103 внутренних авиарейса. Кроме того, приостановлено движение скоростных поездов. В депо остались 50 составов.

По прогнозам синоптиков, на Токио буря обрушится ночью с воскресенья на понедельник.