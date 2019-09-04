Синоптики предупредили москвичей о затяжном дожде

В российской столице в среду вечером начался дождь, который продлится до вечера 5 сентября. Об этом сегодня сообщил журналистам ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Его коллега, специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, добавила, что сейчас дождевой фронт вплотную подошел к западу области. За сутки в Москве выпадет около 5-8 миллиметров осадков.

Отметим, это порядка 10% от месячной нормы. Днем в четверг из-за сильной облачности воздух прогреется меньше, чем в начале недели. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 18–20 градусов.