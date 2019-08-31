Синоптики дали прогноз погоды на первую неделю сентября

Метеорологи рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям страны в первую неделю сентября. Например, в День знаний, 1 сентября, осадков в Москве и центральной России не ожидается.

В дневные часы в Москве температура может достигать 24 градусов тепла, в более южных регионах может быть теплее - до +27 градусов. Существенных осадков в течение первой недели месяца не прогнозируется.

В целом, в сентябре температурный фон в центральноевропейских регионах страны будет выше нормы на 3-5 градусов. А во второй половине первого осеннего месяца синоптики пообещали россиянам настоящее "бабье лето".

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, начало осени так назвать нельзя, поскольку характерного ухудшения погоды, традиционно предшествующего "бабьему лету" пока еще не наблюдалось.

Вильфанд напомнил, что в прошлом году бабьего лета не было, но теперь оно ожидается. Однако синоптик призвал россиян не ждать от осени какой-либо особой жары: "Все же мы живем не в субтропиках", - подчеркнул он.