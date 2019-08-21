Синоптики обещают россиянам теплый сентябрь

В европейской и азиатских частях России в сентябре ожидается средняя температура выше нормы. Холоднее обычного будет на Алтае. Об этом журналистам рассказали специалисты Гидрометцентра.

При этом для каждой климатической зоны норма своя. Например, для Москвы это +18 днем и +9 ночью в начале месяца, +14 днем и +4 ночью - в конце. Однако в этом году воздух будет прогреваться сильнее на 2-4 градуса.

Теплее, чем обычно, будет и на азиатской территории страны - от Урала до Дальнего Востока, передает "РГ", и на курортах. Так, например, в Крыму дневная температура будет составлять от 22 до 27 градусов выше ноля.