МЧС предупредило о ливне и сильном ветре в Москве

По прогнозам Росгидромета, в период с 21:00 8 августа с сохранением ночью и днем до 18:00 9 августа в Москве ожидается очень сильный дождь, мощный ливень, шквалистое усиление ветра.

Об этом говорится на официальном сайте столичного главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций. Отмечается что порывы ветра в Москве и Подмосковье сегодня и завтра могут достигать 25 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении. А находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также стараться не укрываться от дождя под деревьями.

Автовладельцев призывают парковать свои ТС вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. При управлении автомобилем в непогоду особенно важно соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть внимательным.