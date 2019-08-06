Синоптики дали прогноз изменчивой погоды в Москве

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в Москве до конца текущей недели. По ее словам, погода в столице будет крайне нестабильна, передает RT.

"Прохождение первого теплого фронта мы ожидаем уже в среду. Ночь будет теплее, чем предыдущая. В ночь на среду в Москве от +10 до +12, местами небольшой дождь, в среду потеплеет: от +20 до +22, небольшой дождь", - сказала она.

В четверг будет 23-25 градусов тепла. Местами ожидается гроза. В пятницу начнется очередное похолодание (до 18-20 градусов). В субботу и воскресенье ожидаются дожди, среднесуточная температура составит от 16 до 21 градусов.