В Москве побит температурный минимум за 70 лет

В воскресенье погода в Москве установила вековой рекорд. Такой низкой температуры воздуха 4 августа не было по меньшей мере последние 70 лет, отмечают специалисты центра погоды "Фобос". В Москву "идёт" атлантическое тепло

Согласно климатическим данным, ниже 15 градусов тепла столбики термометра не опускались с 1948 года. Однако 4 августа 2019 года синоптики отметили +13,5 градуса. Именно такие показатели зафиксировали на станции ВДНХ.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец добавил, что в понедельник, 5 августа, жителей столицы ждет еще более холодная погода и новый температурный минимум: в городе ожидается от +11 до +13 градусов.

Но не все так безнадежно! Как ранее сообщали "Аргументы недели", Тишковец также рассказал, когда в Москве потеплеет. По его словам, температура воздуха в столичном регионе вернется к климатической норме уже на грядущей неделе.